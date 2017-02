El Govern estrena un web de concursos públics

El Govern va presentar ahir un nou web on es poden consultar tots els concursos públics de l’Administració. El secretari d’Estat d’Administració Pública, Antoni Rodríguez, va presentar la pàgina web www.tramits.ad/Plecsdebases, que permet descarregar les condicions de tots els concursos gratuïtament.



L’acció s’ubica en el marc de la reforma de l’Administració i dels esforços engegats el 2015 en la direcció d’aconseguir una administració electrònica per millorar la relació entre l’Administració i l’administrat, així com també per modernitzar-ne els tràmits. El nou web de concursos públics permet que des d’aquest mateix dilluns es pugui accedir de forma en línia als plecs de bases de tots els concursos que estiguin oberts.



El nou portal, www.tramits.ad/plecsdebases, al qual es pot accedir també a través d’un baner al web de www.tramits.ad i www.e-tramits.ad, permetrà que tots els empresaris interessats en participar en concursos públics puguin veure quins hi ha oberts i consultar-ne les bases sense haver de desplaçar-se a l’edifici administratiu del Govern, així com fer-ho en línia en qualsevol moment. Rodríguez va recordar que fins ara els plecs de bases «tenien diferents tarifes, que podien oscil·lar dels 30 als 120 euros, aproximadament».



Paral·lelament a l’estrena del web, tots els plecs de bases es podran descarregar a partir d’ara de manera gratuïta, i per a aquells que prefereixin recollir-los al Servei de Tràmits, se’ls entregaran en una clau de memòria a un preu de 30 euros. Si es vol en format paper, però, es cobrarà un preu unitari per cada fotocòpia.



El secretari d’Estat va informar que actualment «no es poden presentar les ofertes per participar en concursos públics a través del nou web», però que «es treballarà perquè es pugui fer en un futur proper». Igualment, es poden presentar presencialment però en format digital, en una clau de memòria o en dvd, gràcies a la signatura electrònica.



La posada en funcionament del nou web suposa també un benefici per a l’Administració, ja que anualment es publiquen al voltant de 120 concursos públics en els quals participen unes deu empreses de mitjana, entregant-se prop de 1.200 plecs de bases a l’any.