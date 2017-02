Férriz, a l’elenc d’‘Occidente’, ‘opera prima’ de Jorge Acebo

L’actor Isak Férriz forma part del repartiment de la pel·lícula Occidente, l’opera prima del director Jorge Acebo Canedo. Del paper de Férriz en aquest drama distòpic només n’ha transcendit que interpretarà Akim. L’equip del film està buscant suport financer a través de la plataforma de micromecenatge Verkami. Per donar suport al projecte es demanen 8.000 euros, dels quals ja se n’han compromès gairebé 7.000.



Segons la descripció del projecte, «Occidente és una història romàntica. Parla de la llibertat i l’amor. Però és també una pel·lícula que creix inspirada en el cinema negre clàssic –un retorn al passat d’un home, el seu enfrontament amb aquells que volen sotmetre’l a la rutina, i una posterior fugida sense solució amb la dona que estima–, conduïda per uns personatges que viuen en un temps que sembla haver-los abandonat a la seva soledat».



La trama de la pel·lícula ens presenta «H, un fugitiu a l’exili que torna a la ciutat industrial de la qual va fugir en el passat, en un temps i lloc desconeguts. H s’hi podrà quedar amb la condició d’acceptar les normes generals: qualsevol desig no té cap mena d’importància, qualsevol record és innecessari. Glòria, la dona obrera que H va deixar enrere i que va estimar, viu sotmesa a la rutina. Però H, incapaç d’adaptar-se, la segrestarà per fugir junts a un lloc que ningú recorda: l’exterior de la civilització. Sense saber a què s’exposen, iniciaran aquesta fugida endavant sense possibilitat de retorn».



El drama distòpic, que transcorre en un temps desconegut, «sembla ser una paràbola del nostre, un temps que oblida i menysprea sovint el passat, on l’art ha desaparegut o ha sigut relegat a formats miserables». Els protagonistes del film «intentaran, infructuosament, recuperar les imatges d’una cultura perduda i d’una història que ningú recorda, abandonades entre la ferralla d’una indústria que ho envaeix tot». Occidente és «la història d’un home i una dona que creuen que la màxima aspiració de la vida és aconseguir la llibertat en un món que pretén anul·lar-los».



Per al rodatge del llargmetratge, el debutant Jorge Acebo Canedo ha enrolat, com a protagonista, l’actor Francesc Garrido, al qual l’acompanyarà Gonzalo Cunill, que interpreta Andrei, un fugitiu que resisteix a la natura la progressiva deshumanització del món. Férriz és el tercer nom confirmat. De moment, no sona cap nom per interpretar Glòria, l’obrera a qui H vol treure de la ciutat industrial.



Segons el director, els temes de la pel·lícula abracen «l’oblit del passat com a impossibilitat de construir el futur, la censura, tant la ideològica com la que cadascú s’autoimposa, la llibertat de l’individu concret, sense abstraccions, i el desig, l’obertura al desig, a descobrir què desitgem, i a atrevir-nos a desitjar, com un mecanisme de rebuig als discursos totalitaris i de les visions unilaterals».



A més, argumenta que Occidente és «una reflexió sobre el lloc que ocupem en el present, en el món tecnificat i global, i una reflexió ètica sobre els actes de l’individu davant la civilització humana que avança sense destí».



El film es rodarà en diversos municipis de Tarragona i el seu perímetre industrial, on destaca la poderosa presència dels entorns industrials, i a la comarca del Bierzo (pobles miners com Fabero o Torre del Bierzo), les muntanyes dels Ancares i determinats paratges en plena natura.



Jorge Acebo és de Ponferrada i resideix a Tarragona. Ha dirigit diversos curtmetratges (De las relaciones, Menció Especial del Jurat en la 55a edició del Festival de Sant Sebastià), ha estat realitzador de televisió, i va iniciar Occidente fa més de 4 anys amb l’escriptura del guió.