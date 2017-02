La Cambra veu una sortida de la crisi diferenciada entre sectors

La Cambra de Comerç considera que la sortida de la crisi no ha estat igual per a tots els sectors. El president de l’entitat, Marc Pantebre, va destacar ahir que malgrat les dades dels indicadors econòmics són «reals», la millora econòmica s’ha notat «més en uns àmbits que altres». Per exemple, «en la indústria sí s’ha notat una millora, però cal tenir present que venim de set anys de crisi i que la recuperació no és tan elevada com en altres sectors».



D’altra banda, Pantebre va especificar que «tenim la important sotragada del sector bancari, que representa el 20% del PIB (Producte Interior Brut), i ja vam veure que el passat any aquest va patir una davallada del 3,5·%». Per tant, la «translació de la millora econòmica domèstica i al conjunt de les empreses fa que la sortida de la crisi no hagi estat igual a tot arreu».



Tot i això, Pantebre va assegurar que l’any passat es va poder tancar el curs «amb millors xifres» que el 2015.

Acord amb la ue / Una de les preocupacions que més persisteix actualment entre els empresaris i professionals d’Andorra és l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). En aquest sentit, Pantebre va detallar que al llarg de l’any passat, la Cambra de Comerç va atendre un total de 111 consultes relacionades amb la importació i exportació de mercaderies i altres tramitacions duaneres. I és que és «normal» que en situacions noves «hi hagi més neguit». Tot i això, Pantebre va recordar que s’està treballant en conjunt amb el Govern per definir les línies de l’acord i que malgrat l’Executiu és qui negociarà amb la UE, ells estan a favor dels passos que s’estan seguint. Perquè «ara s’atenen més les nostres aportacions i la Cambra té un paper més important en les relacions d’Andorra amb Brussel·les».



No obstant, Pantebre va recordar que encara no està tancat l’acord i que «no hi ha una posició oficial del Govern en segons quines coses». A més, «al març es lliurarà el pla que té Andorra en relació a les relacions duaneres i després caldrà esperar el feedback de la Unió Europea».

Altres accions / Al llarg del 2016 la Cambra ha realitzat diferents formacions i accions relacionades amb el món empresarial. Segons va detallar Pantebre, durant l’any passat es va comptabilitzar un cens de 6.640 registres, es van fer 242 tramitacions en relació als serveis d’importació i exportació, es van realitzar 2.025 consultes en relació al programa SAPE (Servei d’Atenció a la Petita Empresa) i es van fer 71 cursos presencials i set en línia.

Pla de comerç / En relació al Pla Estratègic de turisme de compres que està realitzant el Govern, Pantebre va detallar que ja s’ha acabat la fase d’anàlisi i que en breu s’iniciarà l’aplicació del pla. A més, el president de la Cambra va recordar que les actuacions es dividiran en diferents zones: el Pas de la Casa, l’eix central (que inclou Vivand, Carlemany i Fener Boulevard), les tres parròquies allunyades del centre (la Massana, Encamp i Sant Julià) i altres carrers com el centre històric, Riberaygua i travesseres i la part alta de Meritxell.



En aquest sentit, Pantebre va remarcar la importància de tractar cada zona segons les seves problemàtiques i desenvolupament, posant com a exemple l’actuació que es vol fer al Pas de la Casa (outlet) per acabar amb els alts preus.



Nova web / D’altra banda, la Cambra va presentar ahir la seva nova pàgina web, que té el propòsit d’oferir una plataforma més dinàmica, interactiva i propera als afiliats de l’entitat. Així com mostrar de forma més planera les diferents legislacions que hi ha en relació al món empresarial i la creació de nous comerços, ja que segons va destacar la tècnica de la Cambra, Estela Canturri, aquests són també alguns dels neguits més destacats per part dels empresaris del Principat.

Postgrau de Pimes / Pantebre va puntualitzar que aquest octubre s’iniciarà el Postgrau en Direcció Estratègica i Emprenedoria per a Petites i Mitjanes Empreses (PIMES). La formació es farà en conjunt amb la Universitat d’Andorra i està encarada a emprenedors del Principat que vulguin implantar un comerç al país o vulguin desenvolupar una estratègia en el sector. En total hauran de realitzar 210 hores i els professors seran professionals d’Andorra.