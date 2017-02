Andorra participa als Mundials amb una dotzena de corredors

Divendres comencen a Piancavallo (Itàlia) els Campionats del Món. Andorra hi està representada per 12 esquiadors, dels quals cinc són de categoria sènior.



L’equip està composat per Joan Albós, David Albós, Xavi Areny, Jordi Solé i Maria Fargues. Sophie Dusautoir no hi sera de forma completa per motius familiars i provarà d’estar a la cursa vertical, mentre que Gerber Martí no es desplaça per motius professionals. En promesa hi serà present Marc Font, mentre que Euan Prieto és baixa per centrar-se en altres curses del calendari. Els júniors convocats són Sergi Casabella, Arnau Soldevila, David Pérez i Carles Serra, i no hi podran ser per estudis Martí Torregrossa i Diego Cancelos. En cadet participaran Andrea Sinfreu i Marcel Prat.



Les muntanyes de Piancavallo acullen per primera vegada els Mundials. El 2009 havien albergat els Europeus i en tres ocasions la Copa del Món (2004, 2011 i 2016). La primera prova del calendari de competició de l’esdeveniment serà divendres, amb la cursa individual per a sèniors i promeses. En cada carrera els esquiadors andorrans que hi participaran dependrà de l’estat de forma que tinguin