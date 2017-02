Oportunitat per guanyar de dos equips poc acostumats a fer-ho

Hi ha seleccions que per les seves característiques estan acostumades a perdre. La història així ho indica. Són innumerables les ocasions que es fa la comparativa de David contra Goliat, però en una batalla futbolística el gran, el favorit, quasi sempre guanya, i no al revés, com succeeix al relat de l’Antic Testament. Aquí no hi ha una pedra com a protagonista sinó que ho és la pilota. Demà es troben dues seleccions acostumades a enfrontar-se sempre a algú superior, Andorra i San Marino, amb la possibilitat ambdues de sumar una victòria a la que no estan gens acostumades.



Estan cara a cara dos conjunts que porten una ratxa desastrosa i que s’allarga en el temps. Des del 2004 que no guanyen un partit. San Marino es troba al lloc 202 del rànquing FIFA, mentre que Andorra se situa al 203. El partit es juga a Serravalle i el seleccionador, Koldo Álvarez, confecciona una llista de 18 jugadors: José Antonio Gomes, Ferran Pol, Emili Garcia, Marc Garcia, Txus Rubio, Ildefons Lima, Max Llovera, Adrià Rodrigues, Moisés San Nicolás, Marc Vales, Cristian Martínez, Sergi Moreno, Marc Pujol, Víctor Rodríguez, Marcio Vieira, Jordi Aláez, Ludovic Clemente i Àlex Martínez.



Aquest serà un matx amb unes circumstàncies sobre el camp diferent a la resta, ja que ambdós conjunts tindran l’oportunitat de crear més joc i tenir major control de l’esfèrica, situacions que en partits oficials troben molt limitades per la superioritat del rival de torn. «Tindrem més oportunitats que altres dies per tenir la pilota i és quelcom que ens ha de servir per preparar de la millor manera possible» el partit contra les illes Fèroe, del 25 de març. San Marino «és una selecció que està millorant», amb jugadors a la Serie B i D italiana, i és «força agressiva, que té molt clar a què juga i canvia poc el seu sistema», que juga al contraatac i prova de fer transicions ràpides, com Andorra. Tot i ser un amistós, per la ratxa que porten els dos combinats, «és important guanyar qualsevol partit», a més que «ens ve perfecte per poder preparar els partit de març».



Es tracta de combinats amb força punts en comú. «Són dues realitats molt semblants», exposa Ildefons Lima, indicant que «som dues seleccions acostumades a defensar, que no tenen la pilota i el nivell és semblant». Pel tipus de lligues nacionals que hi ha a cada país «els jugadors que estan fora són els que marquen la diferència», i aquest és el camí que s’ha de seguir perquè «com més hi hagi jugant fora del país, millor per a nosaltres». El matx servirà com a preparació de cara al partit contra les illes Fèroe: «Aquesta fase hem estat molt a prop de puntuar. Estem fent tot el possible per aconseguir-ho».

Duel de perdedors / Diversos mitjans s’han fet ressò els últims dies d’aquest enfrontament. L’interès es tracta en veure qui dels dos és capaç de vèncer, tenint en compte que no guanyen des del 2004. L’han anomenat de diferents maneres. Des del partit dels perdedors, a ser una mostra de quin és el pitjor equip d’Europa. Titulars d’aquest tipus «no agraden i no fan cap bé, però en aquest moment és el que ven», assenyala Koldo.

Per la seva part, Lima valora que «no és cap novetat que es parli d’aquestes coses», ja que es tracta de «les pitjors seleccions» del continent, i «són coses lògiques, amb aquests titulars», que busquen enganxar al lector o l’espectador. Succeeix perquè són seleccions que «estan acostumades a perdre els seus partits. Que s’enfrontin té una mica de morbo», que servirà en cas de no finalitzar en empat, per veure «quina és pitjor de les dues» i que allargui el seu palmarès negatiu.