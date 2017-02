Denegat el secret de sumari demanat pel lletrat de Cinca

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va declarar dimarts passat davant del Tribunal de Corts en el marc de la querella interposada per l’expresident de l’empresa Orfund, Joan Samarra. Segons fonts properes al cas, després de dita declaració, l’advocat del ministre va demanar que es decretés secret de sumari sobre les possibles diligències judicials que poguessin anar sorgint.



Les mateixes fonts matisen que tres dies després, la magistrada instructora del tribunal va acordar denegar dita petició. Un dels motius, segons s’especifica en l’aute pronunciat, és que en conformitat amb l’article 40.2 del Codi de Procediment Penal, el secret sumarial és una mesura excepcional.



La mesura de decretar el secret total o parcial de les accions es fa per garantir una millor administració de la justícia i per defensar l’interès general de les parts implicades, tenint present a més aquells casos en què es considera que el coneixement del curs del resultat de la investigació per les parts afectades pot perjudicar la instrucció de la causa. En conseqüència amb els fets, la magistrada va considerar que no era pertinent acceptar la petició de l’advocat i va considerar que no es complien les circumstàncies descrites en el codi.



Un altre motiu de la denegació és l’exposició pública que han fet les dues parts implicades del cas. I és que segons les fonts, la magistrada va fer especial esment en aquest punt per prendre la seva decisió. Doncs a banda de les declaracions que s’han fet per part de Samarra i els seus representants legals, just el dia següent de sol·licitar el secret sumarial, Cinca va respondre a diverses preguntes realitzades pels mitjans de comunicació del país en relació a la querella. Per tant, la magistrada va considerar que el cas ja s’havia fet públic i que era contradictori decretar el secret.



Tot i això, l’advocat de Cinca té cinc dies hàbils (després d’haver-se notificat la denegació) per presentar un recurs i demanar novament el secret sumarial al·legant el que cregui escaient.

Primera diligència / D’altra banda, les fonts properes al cas asseguren que ja s’ha obert la primera diligència de la querella. I és que la magistrada instructora del tribunal va trametre el passat 7 de febrer un ofici dirigit al president de la Batllia requerint una còpia complerta de l’expedient de la fallida de la societat Orfund. Dos dies després, la magistrada va tenir a disposició dita informació. A partir de la diligència, es mostra que la magistrada vol obtenir més dades a banda de les declaracions dels implicats. I un cop analitzi tota la documentació, haurà de decidir si procedeix a tirar endavant o no el cas. De totes maneres, i veient el decurs de les diligències, és possible que el procés judicial vagi per llarg.

Citació dels Testimonis / Per ara, només han declarat Samarra i Cinca. Tot i això, és preveu que properament la magistrada comenci a citar altres testimonis relacionats amb la querella per completar la instrucció. H