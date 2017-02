Ha notat el terratrèmol?

El Centre d’estudis de la neu i de la muntanya d’Andorra (Cenma) ha iniciat una enquesta sísmica per saber si la ciutadania del país ha notat els tremolors de terra que els dos últims dies han tingut lloc a l’Alt Urgell. Almenys un d’ells, l’ocorregut ahir al migdia, es va sentir al Principat.



A la pàgina web del Cenma hi consta el següent advertiment: «El terratrèmol de magnitud 3,3 d’aquest matí [ahir per al lector] a les 12.09 hores local, percebut sense danys a l’Alt Urgell, també es pot haver notat sense danys a Andorra. Des del Cenma de l’Institut d’Estudis Andorrans obrim una enquesta a la població per tal de saber si les persones han notat o no el terratrèmol, el que permetrà saber amb quina intensitat s’ha percebut el terratrèmol al país. Es convida a tothom a contestar a l’enquesta sísmica digital, tant si heu notat el terratrèmol com si no, ja que tota dada és important». Una persona que resideix a Nagol va notificar a EL PERIÒDIC que va notar la tremolor d’ahir al migdia.



Diversos sismes

De fet, des de la matinada de diumenge, dia 18, s’han succeït diversos terratrèmols amb epicentre a la comarca de l’Alt Urgell. Els tres sismes de magnituds més grans han estat els següents: diumenge 19, a les 00.04 hores local, de magnitud 2,5; diumenge 19, a les 12.05 hores local, de magnitud 2.8, i dilluns 20, a les 12.09 hores local, de magnitud 3,3.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) va informar, sobre el terratrèmol de 3,3, que l’epicentre va ser a prop de Noves de Segre, i que es va poder percebre especialment als nuclis dels municipis de les Valls d’Aguilar i de Montferrer i Castellbò i, en part, a les Valls de Valira, a més d’Andorra. L’ICGC també posa a disposició ciutadana un formulari per tal que es notifiqui percepcions o danys en cas que se n’hagi estat testimoni.



L’ICGC recorda que un terratrèmol de 3 graus en l’escala de Richter és «percebut parcialment», mentre que un de 2 graus és «poc percebut». En canvi, quan un moviment sísmic s’apropa o supera els 4 graus ja és «percebut àmpliament», especialment a l’interior d’edificis.



L’intensitat

L’escala de Richter no té límit i augmenta de manera exponencial segons el seu nivell. A partir d’un terratrèmol de 5 graus, els edificis «tremolen integralment», alhora que «les portes i finestres s’obren i es tanquen soles» i determinats objectes cauen. Al nivell 6, es produeixen «danys lleus» a les construccions. El nivell 7 ja es considera «nociu» i molts edificis pateixen danys, com, per exemple, esquerdes, mentre que els graus 8 i 9 provoquen la caiguda de columnes i esfondraments parcials o totals.

A partir del nivell 11–afortundament, poc habitual– el sisme ja es considera «devastador».