Notícia La Nit del Turisme del Pallars Jussà reconeix el Tren dels Llacs Llacs i el projecte Al Teu Gust Els professionals es volen centrar a desestacionalitzar el turisme

La 2a Nit del Turisme del Pallars Jussà, celebrada aquest dilluns, ha servit per reconèixer el valor del Tren dels Llacs i la contribució que fa turísticament a la zona. Aquest premi l’ha recollit el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font. El segon dels premis l’han concedit a Dolors Echalar, tècnica del projecte Al Teu Gust pel suport i assessorament diari als professionals de l’àmbit turístic de la comarca. Josep Palau, president de l’Associació de professionals de l’àmbit turístic del Pallars Jussà (APAT) ha explicat durant la velada que el sector se centrarà a desestacionalitzar el turisme i potenciar una trentena d’activitats per estació. Des de l’Associació s’ofereix als clients dels establiments una sèrie d’activitats bonificades a realitzar durant tot l’any.

Amb la campanya Vine al Pallars, Viu el Jussà es volen potenciar tots els atractius de la zona a cada estació de l’any. Des de l’Associació es potenciarà la visita a la comarca en temporada baixa donat que en altres èpoques el turisme ja arriba al Pallars amb facilitat. Durant la velada, que ha reunit a unes 150 persones, s’ha destacat el paper dels vins, cerveses i licors que s’elaboren al territori.

El responsable de Licors Portet, Àngel Portet, una de les empreses amb més trajectòria de l’Associació, ha estat l’encarregat de dirigir-se als assistents per animar-los a seguir treballant pel territori i des del territori. Vine al Pallars, Viu el Jussà neix l’any 2013 fruit de les inquietuds de l’Associació de Residències de Cases de Pagès del Pallars Jussà per donar un valor afegit als allotjaments rurals de la comarca amb activitats de senderisme. L’any 2014 s’inicia la col·laboració entre l’Associació de Professionals de l’àmbit turístics del Pallars Jussà (APAT) i l’Associació de Residències de Cases de Pagès del Pallars Jussà. Amb aquesta unió aconsegueixen una plataforma representativa de la majoria d’empresaris de la comarca dels diferents sectors turístics, fent-lo créixer en tota la seva diversitat paisatgística, cultural, recreativa, gastronòmica, esportiva, productiva, històrica i científica. Actualment els associats no deixen de créixer i ja sumen 86.