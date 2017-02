Czerapowicz s’exercita per primer cop amb el grup

Plantilla reforçada per a la segona volta per la baixa de Nacho Martín. El BC MoraBanc Andorra ja compta amb Chris Czerapowicz i podrà debutar amb el seu nou equip dissabte, a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro, plaça on els de Joan Peñarroya encara no han pogut guanyar.



El jugador suec arribava dilluns al Principat. Ahir va passar la revisió mèdica pel matí i amb tot correcte, per la tarda participava en la sessió d’entrenament de l’equip, on va tenir l’oportunitat de conèixer a qui seran els seus companys de vestidor fins a final de temporada. Czerapowicz arriba per aportar. «Cada jugador pot ajudar i espero que ho faci. Esperem que amb ell estiguem millor i guanyem més partits», afirma Thomas Schreiner, que no coneixia a l’escandinau.



El base austríac vol deixar enrere la Copa del Rei i la polèmica derrota contra el Reial Madrid als quarts de final. Tot i perdre i quedar eliminats a les primeres de canvi, «estem bé» de moral i es troben centrats únicament en mirar endavant perquè «això és esport i després d’un partit sempre hi ha un altre». I el següent és dissabte a Santiago de Compostel·la, on els espera «un partit molt difícil. Estem treballant per provar de jugar bé, competir i guanyar», ja que allí en les dues temporades anteriors el MoraBanc no ha estat capaç de guanyar. Imposar-se en terres gallegues «és molt difícil, però ho intentarem». Davant el Reial Madrid els andorrans van mostrar una alta capacitat competitiva davant un dels millors equips europeus i li volen donar continuitat. «Un bon partit sempre et dona una mica més de confiança, però hem estat jugant tota la temporada amb molta confiança i seguim així», exposa Schreiner.