Llosa per al perdedor

Hi ha partits que agafen ressò per certes circumstàncies. La de l’amistós entre San Marino i Andorra d’avui pren un caràcter de quelcom més pels dos protagonistes. La premsa internacional està pendent del matx, ja que s’enfronten les dues pitjors seleccions europees pels seus resultats. Des del 2004 no guanyen un partit i qui en aquesta ocasió s’imposi tindrà l’oportunitat de treure’s l’etiqueta de perdedor ni que sigui momentàniament, deixant al rival assenyalat durant més temps.



Avui es troben al San Marino Stadium de Serravelle (18.30 hores). Només es tracta d’un amistós, sense puntuar per a cap fase de classificació. El més normal seria que en un duel entre dos combinats de petits estats, l’expectativa mediàtica i dels seguidors no traspassés les fronteres d’aquests països. Però el fet que portin tretze anys sense guanyar, habituats a enfrontar-se a rivals de major calatge, i que ara tinguin l’opció de per fi poder assaborir i fins i tot celebrar una victòria, fa que des de faci dies no només les xarxes socials en parlin, sinó també mitjans de comunicació de diferents continents, de països propers i ben llunyans. El diari El País d’Espanya titula que és la gran oportunitat de dos il·lustres perdedors; la revista mexicana Life and Style remarca que és el partit dels il·lustres perdedors, la ràdio xilena ADN assenyala que protagonitzaran un duel de rècords sense victòries, UOL de Brasil indica que poden acabar amb 13 anys sense triomfs, América Televisión de Perú exposa que es jugarà el pitjor partit de la història; i del mateix país sud-americà el diari Trome remarca que és el pitjor matx del món.



Evitar el ridícul / Els dos conjunts sempre volen guanyar, però els rivals de torn són complicats per poder-ho fer. Ara saben que tenen una bona oportunitat i volen aprofitar-la. Dilluns el seleccionador andorrà, Koldo Àlvarez, ja ho feia públic. Ahir, el seu homòleg de San Marino, Pierangelo Manzaroli, també ho feia evident. I no vol que els seus jugadors entrin en excessos de confiança. «L’equip no ha d’estar influenciat pel fet que l’adversari no és un gran del futbol, sinó que ha de tenir la mateixa actitud, desig i predisposició que en els últims partits amb Irlanda del Nord, Noruega i Alemanya», afirma Manzaroli, que veu al seu equip en bones condicions per afrontar el matx: «Ha passat una mica de temps des de l’últim partit, però me n’alegro que inclús després d’aquesta aturada d’hivern ha estat una època de creixement. Els jugadors s’han presentat en un estat òptim de forma i això significa que han estat treballant bé».



Però tot i estar en joc l’opció de treure’s de sobre l’etiqueta de perdedor, l’entrenador vol aprofitar l’ocasió per realitzar canvis respecte a les alineacions habituals i fer entrar cares noves: «Segur que es produirà algun debut, perquè estem tractant de fer més gran la base de jugadors, aprofitant el període d’inactivitat de la sub-21. Crec que el 2017 serà un gran camp d’entrenament per aquesta selecció. Els amistosos amb Andorra, Moldàvia i Itàlia implementaran la nostra activitat internacional també en vistes a la Lliga Nacional i ens farà créixer molt».



Mattia Stefanelli, davanter sanmarinès, té clar que «no s’ha de subestimar a l’adversari. Són una selecció petita però que s’ha d’afrontar exactament igual que com a Alemanya, sinó correm el risc de fer el ridícul». El seguit d’amistosos que afronten els pròxims mesos els veu com «una oportunitat molt positiva, estarem molt més temps junts i augmentarem la química que tant ajuda, durant els partits, quan les coses van malament».