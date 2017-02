SDP considera que la condemna de Gil és «molt greu»

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) considera que la condemna interposada a l’exconsol Montserrat Gil per malversació de capitals públics és «molt greu». I és que «novament estem davant d’un cas que posa en dubte la gestió dels polítics del país davant de fons públics».



Segons SDP, delictes com aquests fan que la ciutadania «no tingui confiança en els polítics» i que la imatge d’Andorra es vegi malmesa una vegada més.

Transparència i severitat / El secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles, va remarcar ahir en una roda de premsa que el cas de Gil se suma «al de Cinca i a les irregularitats del SAAS (Servei Andorrà d’Atenció Sanitària), que fa dies tenim sobre la taula». En relació a aquests tres afers, Miralles demana al Govern i als implicats que les informacions «no es tapin i que es digui la veritat». Així com que la justicia actuï «amb la mateixa severitat en les tres ocasions».



Campanya de control / D’altra banda, el partit assegura que la «campanya de transparència i control» que va anunciar DA (Demòcrates per Andorra) a l’inici del mandat «no s’està complint». «Nosaltres ha vam proposar diferents actuacions al Consell General per acabar amb aquests delictes i no s’han seguit». Doncs SDP va proposar en diverses ocasions que es «limitessin» les adjudicacions directes i es fessin públics els informes d’adjudicació, així com «s’incrementés la independència dels interventors i els controls del poder polític perquè aquests no fossin càrrecs de confiança».



El partit també va reiterar ahir que des del Govern no se’ls ha escoltat i que aquestes actuacions, «que no s’han fet», podrien acabar amb els delictes que darrerament han sorgit, com la malversació de fons públics.



Per tot, SDP demana que des de l’Executiu es «reflexioni» i s’avanci «per evitar que casos «com el de Gil es repeteixin en un futur». Doncs «volem que es reforcin els controls de les minories comunals i generals».



En concret, el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, va destacar que caldria «modificar» el reglament de funcionament dels comuns i «fer una nova llei» a partir d’aquest. Tot per garantir una major «transparència».