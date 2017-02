El Sax Fest rebrà 30.500 euros de subvenció durant tres anys

El Festival internacional Andorra Sax Fest rebrà anualment, durant tres anys consecutius, 17.000 euros del Govern i 13.500 del Comú d’Andorra la Vella amb l’objectiu de donar una major seguretat al festival i garantir la seva organització. Les tres parts van firmar ahir un conveni de col·laboració fins al 2019.

El pressupost total del Sax Fest és d’uns 110.000 euros (70.000 euros de pressupost real i 40.000 euros d’espècies, com menjar o infraestructures), segons informa l’ANA. Fins ara, el pressupost del festival depenia exclusivament de les subvencions, i el conveni «ens dona tranquil·litat saber que tenim una quantitat exacta», va afirmar Roca, ja que «l’organització és difícil perquè no tenim un retorn directe».



El festival 2017, que compleix la cinquena edició, se celebrarà del 14 al 22 d’abril, i comptarà com a principals novetats amb un concurs de joves solistes i l’organització d’un congrés de saxos barítons. El director artístic del festival, Efrem Roca, va agrair la difusió que se’n fa, i va mostrar-se molt satisfet que l’esdeveniment dedicat al saxo hagi anat evolucionant fins esdevenir més popular amb la voluntat que la cultura –i la música de saxo– arribi al carrer. De fet, després de l’èxit de l’edició de l’any passat, tornarà als carrers de la capital el Walking Street Music amb la participació de tres bandes, i la que guanyi serà contractada pel Comú d’Andorra la Vella per actuar durant la Festa Major.



Tant la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, com la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, van expressar el seu suport a l’esdeveniment i van felicitar l’organització per haver aconseguit la consolidació i la difusió internacional.



El festival celebrarà el 4t Concurs internacional de saxòfon d’Andorra, dirigit a solistes que tinguin 30 anys complerts o més. Hi podran competir un màxim de 80 participants. El jurat, format per Vincent David, Naomi Sullivan, Arno Bornkamp, Nacho Gascón i Christophe Grèzes, escollirà els sis millors intèrprets. El primer classificat actuarà en el Sax Fest 2018.



El 1r Concurs internacional de joves saxofonistes d’Andorra inclou tres categories, per a joves nascuts després del 1999, després del 2002 i després del 2005. Hi haurà un màxim de competidors per categoria i tres premis per grups d’edat. El jurat el formaran Joan Martí-Frasquier, Jay Byrnes, Matthieu Delage, Núria Brull i Rubén Domingo.



El jurat del 2n Walking Street Music Andorra estarà format per Nacho Gascón, Kike Ordax i Joan Abellán. La competició tindrà lloc el 15 d’abril, i consistirà en diverses actuacions a l’aire lliure, tan itinerants com estàtiques en una plaça. Els grups participants poden ser de fins a 15 integrants, però almenys hi ha d’haver un saxo. La millor banda serà contractada a la festa major d’Andorra la Vella 2017. També s’atorgarà el premi Sax Fest al millor saxofonista, i el públic atorgarà un premi a la formació que li hagi agradat més.



El Govern i el comú van firmar un conveni de finançament similar amb l’organització del festival audiovisual Ull-Nu, i Marsol va avançar que estan estudiant firmar-ne un amb el Festival Internacional d’Orgue, ja que fa uns dies es van reunir amb l’organització, que també ha plantejat la idea de poder assegurar-se una continuïtat.