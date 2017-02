Augmenten les infraccions amb gossos potencialment perillosos

El nombre de sancions relaciones amb els gossos de raça potencialment perillosa ha anant en augment, així com els atestats de caça i pesca, segons va informar ahir el director del Cos de Banders, Miquel Rossell.



Rossell va destacar que al llarg de l’any passat el cos va interposar un total de 25 sancions a diferents propietaris de gossos potencialment perillosos, mentre que durant el 2015 se’n van registrar vuit. Entre els incompliments més habituals hi ha que l’animal no dugui el morrió, la targeta d’identificació i/o el xip.



Segons Rossell, aquest augment és a causa de l’increment d’actuacions que ha realitzat el cos en aquest àmbit, així com per la nova Llei de tinença i de protecció d’animals aprovada el passat any. El director va destacar que malgrat s’estan fent formacions periòdiques amb els propietaris de gossos potencialment perillosos, aquests encara no coneixen del tot la nova legislació.



Precisament, per procurar que les sancions baixin, Rossell va matisar que des del cos es farà «pressió en les zones pròximes als nuclis urbans i centres escolars» perquè els propietaris «compleixin la normativa». A banda dels atestats, el cos va fer 22 intervencions relacionades amb aquests animals.

Atestats caça i pesca / En relació als atestats de caça i pesca, al llarg de l’any passat s’en van interposar 13 i 12, respectivament. Mentre que el 2015 en van ser sis i vuit. Novament, Rossell va destacar que aquest increment venia donat per l’augment de controls. En relació al 2015, el Cos de Banders va realitzar l’any passat un 50% més de controls de caça i un 32% més de pesca.

Altres intervencions / A banda d’aquests tres grups d’atestats, al llarg de l’any passat el Cos de Banders va registrar sis sancions i 16 intervencions relacionades amb el foc, cinc intervencions per vessaments, 157 intervencions relacionades amb el porc senglar i set intervencions d’accessos rodats, entre altres.

Organigrama / El Cos de Banders està format actualment per 14 agents d’a peu, un director, dos caps d’unitat i un agent de tasques administratives. Tot i això, a principis d’aquest any es va incorporar un nou agent de, i un cop superi el període de prova (un any), es podrà introduir com un membre més del cos.



En relació a les diferents especialitats de què disposa el cos, es troba: la brigada cinòfila, monitors de tir i activitats professionals, treballs verticals, guies de gossos de rastre i la unitat Nivo-Meteo. Al llarg d’aquest any, però, s’introduirà un nou guia de gossos de rastre de verins que actualment està en formació.