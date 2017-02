El pla director d’Arcalís només presenta una via de finançament, tal com van anunciar ahir en la roda de premsa posterior al consell de comú celebrat ahir a Ordino. Sandra Tudó i Eva Choy, conselleres de la minoria, van explicar que no es van sorprendre «gens ni mica» quan se’ls va presentar el pla. «No aporta cap novetat destacable, simplement es tracta de renovar els ginys i instal·lacions que ja han quedat obsolets», van manifestar, titllant els objectius del pla com a «obvietats» necessàries des de fa temps. Pel que fa a les vies de finançament, tan Tudó com Choy van lamentar profundament que només «s’hagi presentat una opció en aquest sentit», ja que «en un principi es va dir que s’oferirien diverses opcions per a què el poble pogués triar».



Les conselleres de Liberals d’Andorra + Independents no van voler entrar a valorar el pla ja que «només es va fer una presentació de diapositives de tan sols una hora» en la que «no van tenir temps de formar-se «una opinió consolidada i fonamentada». D’altra banda, les conselleres liberals van lamentar que «encara no se’ls hagi facilitat el document explicatiu del pla» 24 hores després de la reunió de presentació liderada pel cònsol major, Josep Maria Mortès, malgrat haver-lo reclamat. Segons van anunciar, es tracta d’un document «molt dens» i «força tècnic» que conté més de «200 pàgines».

Cap declaració / Per la seva banda, Mortès no va voler fer cap declaració als mitjans sobre el pla, deixant clar que «tot el que hagi de dir ho farà el proper 28 de febrer a la reunió del poble». En aquesta, el cònsol va desvetllar que tots els assistents podran formular les preguntes que desitgin i que «es respondran totes i cadascuna d’elles». En ser preguntat per si finalment se celebrarà una consulta popular, Mortès va respondre que «caldrà esperar a veure com es desenvolupa la reunió del poble per veure com i quan es realitza la consulta», sense deixar gaire clar si al final es durà o no a terme. En relació als 20 milions del cost del pla que va anunciar ahir EL PERIÒDIC, el cònsol no va voler-ne fer cap declaració i va reiterar que «tot el que hagi de comunicar ho farà el proper dimarts».

Aparcament del serrat / Les conselleres de la minoria, durant la celebració del consell, van demanar l’aclariment del suplement de crèdit en la construcció de l’aparcament del Serrat, valorat en 22.000 euros. Segons Choy «es tracta d’una desviació pressupostària que augmenta el preu en un 57%», una xifra «que van considerar excessiva». Mortès, per la seva banda, va respondre que l’augment de la partida respon a «una sèrie d’imprevistos sorgits durant la realització de les obres» que van fer que el preu final s’acabés duplicant. El cònsol va explicar que el principals obstacles amb els que es van trobar can ser «la desviació de la conducció de l’aigua per culpa de l’asfaltament d’un dels accessos a l’aparcament» i «aspectes relacionats amb la il·luminació». La concessió de les obres es va realitzar, segons el cònsol, a l’empresa que «va proposar un projecte més barat» i va recalcar que «l’augment del pressupost no es deu a una falta de previsió per part d’aquesta, ni molt menys».