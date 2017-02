Notícia L’INAF respon a la comissió BPA que no pot donar-li informació González diu que la llei prohibeix divulgar dades confidencials González jura el càrrec com a president de l’INAF a la sala dels Passos Perduts, el setembre del 2011 Autor/a: TONY LARA

Raul González, president del consell d’administració de l’INAF, es posa a disposició de la comissió BPA però alhora avisa que per imperatius legals no podrà facilitar la informació que reclamen els consellers.

Aquest seria el resum molt esquemàtic de la carta que González ha fet arribar al president de la comissió especial, Ladislau Baró, en la qual repeteix la mateixa justificació que va exposar en l’anterior compareixença del 22 de desembre: «L’article 19 de la llei de l’Institut Nacional Andorrà de Finances sotmet els òrgans de govern de l’INAF i el seu personal al deure del secret, que implica que les informacions confidencials que aquestes persones rebin en l’exercici de les seves funcions no poden ser divulgades a terceres persones ni a autoritats».

La Comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera està interessada en la situació en la que es troba Vall Banc i els seus clients després de l’adquisició d’aquesta entitat per part del fons d’inversió J.C Flowers.

El president de l’INAF respon a Baró que la informació que es reclama és «confidencial individual d’una sola entitat supervisada» i per tant no pot ser facilitada, circumstància que no es donaria si es tractés d’informació agregada.

González acaba la seva carta reiterant que els clients de Vall Banc «poden fer transferències nacionals en dòlars americans, poden adquirir i vendre valors denominats en dòlars americans i poden fer operacions de forex» en la mateixa moneda.

En la compareixença de l’ex-directora de l’INAF, Maria Cosan, aquesta es va limitar a respondre algunes preguntes dels consellers generals mentre que determinades informacions van ser considerades reservades.