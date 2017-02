Ús de colorants per esclarir la contaminació de la Font d’Arinsal

El Govern iniciarà a partir del proper dimarts la darrera fase d’investigació sobre la contaminació de la Font d’Arinsal. Els treballs –que els realitzarà l’empresa francesa Antea Grup– consistiran en injectar traçadors específics a l’entorn de la captació per poder avaluar el nivell de vulnerabilitat del pou.



Segons va informar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, les actuacions tindran una durada d’entre sis i vuit setmanes i es preveu recollir els resultats a finals del mes de maig. A més, Cinca va puntualitzar que els colorants que s’empraran durant la investigació són «específics» i s’usen àmpliament en aquest tipus d’estudis. Per tant, «aquestes substancies són innòcues tant per a les persones com per al medi natural i es dilueixen perfectament al medi aquàtic».



L’objectiu d’aquesta actuació és identificar els punts on es podria haver originat algun vessament que hagués pogut provocar la contaminació. Per aquest motiu, es podria donar el cas que en les aigües superficials del riu es trobessin coloracions, «que serien transitòries i de curta durada», va reiterar Cinca.



Una vegada es lliuri l’informe final d’aquests darrers treballs, el Govern procedirà a presentar els resultats i a valorar i avaluar quines hauran de ser les accions a emprendre.

Antecedents / L’afer de la Font d’Arinsal es ve arrossegant des de fa ja gairebé un any. Justament, el passat mes d’abril es va informar de la intoxicació provinent de la planta andorrana que va afectar a prop de 900 empreses catalanes. Al respecte, el Govern va anunciar que faria un seguit d’estudis i recerques per esbrinar la causa de dita intoxicació.



Tot i això, i malgrat els diversos intents d’obtenir informació per part dels mitjans de comunicació, no és fins ara que l’Executiu anuncia estar en la recta final de la investigació. Fins i tot, mitjans forans han utilitzat en diverses ocasions la paraula «misteri» per referir-se a la contaminació de la Font d’Arinsal. I és que malgrat en un inici es va poder esbrinar que l’afectació venia provocada per una intoxicació de norovirus (tramés per una contaminació fecal humana), un any després encara no s’ha pogut localitzar la procedència de dita contaminació ni menys tancar el cas.