Queda desert el concurs per gestionar la gatera i la gossera

El concurs públic per gestionar els serveis de la gossera i la gatera oficial ha quedat desert. Segons va informar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, la decisió s’ha adoptat després que cap de les empreses que va retirar el plec de bases al servei de Tràmits presentés finalment una oferta en el termini previst, quedant així el concurs sense ofertes. Cinca va matisar que en total hi va haver sis interessats: una associació, dues persones jurídiques i tres persones físiques.



A més, el ministre va detallar que després d’haver avaluat la idoneïtat de convocar un nou concurs i haver treballat en altres alternatives de gestió de les instal·lacions, el departament d’Agricultura ha cregut convenient mantenir, de manera provisional, la gestió de la gossera com fins a l’actualitat, i posar també en funcionament les noves instal·lacions de la gatera en els terminis més breus. Tot i això, no es descarta externalitzar els serveis d’ambdues instal·lacions en un futur. I és que Agricultura «seguirà treballant» per trobar una solució satisfactòria per poder posar a concurs la gestió de les dues instal·lacions i poder així reorganitzar els recursos existents amb la finalitat de desenvolupar plenament les tasques de control i inspecció en matèria de tinença i protecció dels animals.



A hores d’ara es continuarà treballant amb el personal actual, al qual se’ls aplicaran les adaptacions de serveis necessàries: dues persones fixes (tasques de mantenimentanimals i instal·lacions, i inspeccions fora del recinte); i una persona eventual (tasques manteniment animals i instal·lacions).