El comú pacta silenci sobre l’interventor i les targetes ‘black’

Montserrat Gil va pagar amb la targeta de crèdit del Comú de Sant Julià compres que difícilment es podien donar per bones, però que l’interventor comunal va validar, bé perquè no se’n va adonar o bé perquè simplement les va donar per bones. Al si del comú lauredià hi ha divisió sobre el paper de l’interventor, Josep Maria Altimir, en tot aquest afer, tot i que després de ser jutjat via ordenança penal, la batlle el va condemnar per una falta «molt lleu», segons ha defensat l’actual cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila.



Amb tot, dimarts al vespre es va celebrar un ple de comú que es va allargar fins a mitjanit i que va generar discussió entre els assistents. Tots els consellers han fet un pacte de silenci per no revelar el contingut del debat i les decisions acordades. En aquesta «reunió informativa», segons ha estat qualificada per alguns dels presents, es van prendre diversos acords que ara per ara no volen ser revelats.

«Error de transcripció» / Dilluns passat, Vila va citar els mitjans de comunicació per informar que ell mantenia la seva confiança en Altimir ja que el seu delicte ha estat «una mala interpretació del reglament», perquè l’interventor va atribuir al comú un import que corresponia a una despesa de Camprabassa, però que va ser «compensada» a finals d’any i que no ha suposat «cap desfalc». La batlle ha condemnat Altimir a no poder firmar com a interventor durant tres mesos, però sí pot anar a treballar i se li manté el sou.



No obstant això, Manel Torrentallé, també condemnat pel cas de l’ús fraudulent de les targetes, va argumentar que «mai no hauria dut a terme aquells pagaments si no hagués disposat de l’aval de la Intervenció Comunal». L’èxcònsol va utilitzar la targeta comunal per pagar despeses «protocol·làries i de representació, en actes, àpats i desplaçaments de la societat Camprabassa, SA.