Naudi insisteix en les cotitzacions dels autònoms

El conseller general per SDP Víctor Naudi va entrar ahir una pregunta a Sindicatura perquè el Govern expliqui l’estat de les accions dutes a terme per aconseguir que les persones que realitzen una activitat econòmica pel seu propi compte, és a dir, els autònoms, hagin d’abonar una cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en funció dels seus ingressos.



Naudi recorda que en la sessió del Consell General del 10 de novembre passat ja ho va preguntar i que el ministre d’Afers Socials, Xavier Espot, va anunciar que s’estaven posant a treballar en la modificació legislativa, que el Govern considerava necessària, de la Llei de bases de l’ordenament tributari per a poder després avançar en una modificació del règim de cotització. Tres mesos després encara no hi ha hagut cap avenç en aquesta qüestió i el conseller hi torna a insistir.