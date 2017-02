La Fiscalia de Panamà busca informacions a Andorra

Els fiscals de Panamà es desplaçaran a Andorra, Suïssa i els Estats Units per investigar el cas Odebrecht. «Tard o d’hora, el Ministeri Públic trobarà els vinculats al cas», va advertir la procuradora General de Panamà, Kenia Porcell, segons revela La Estrella de Panamá. Porcell insta les persones que tenen informació del cas que la facilitin ja que si no ho fan i se supera la data del 3 de juny, als vinculats en l’afer no se’ls podrà aplicar el benefici de la delació (rebaixa de la pena) perquè la Fiscalia ja disposarà dels detalls.



El cas Odebrecht és una investigació del Departament de Justícia dels Estats Units oberta el 21 de desembre passat sobre la constructora brasilera Odebrecht. L’empresa ha realitzat, durant 20 anys, suborns a funcionaris del govern de 12 països (Angola, Argentina, Colòmbia, Equador, Estats Units, Guatemala, Mèxic, Mozambic, Panamà, Perú, República Dominicana i Veneçuela) per obtenir beneficis en contractacions públiques.