El Constitucional pot anul·lar el judici contra Tinneman

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d’empara presentat pel Ministeri Fiscal contra el procés en què es va jutjar i condemnar Peter Tinneman a un any de presó condicional per sostracció de menors. El TC, per tant, podria anul·lar la sentència i el procés s’hauria de repetir si la denunciant, Rosa Maria Bruni, tornés a reobrir el cas.



La fiscalia al·lega «una presumpta vulneració del dret a la jurisdicció» i «del dret a obtenir una decisió fonamentada en Dret, reconeguts en l’article 10 de la Constitució». De fet, el Ministeri Fiscal mai ha estat d’acord amb aquest procés ja que Tinneman va ser jutjat pel mateix delicte a Alemanya, on resideix, i, per tant, demana una «resolució de conformitat amb la jurisprudència establerta pel Tribunal Constitucional en relació al principi non bis in idem, integrat dins el principi de legalitat penal». Això vol dir que una persona no es pot jutjar dues vegades per un mateix fet. Tinneman, exmarit de Bruni i pare de la seva filla Luna, es va endur la nena a Alemanya l’any 2011, aprofitant que la mare estava a la presó –per la discussió de la custòdia de la filla–. L’home va ser jutjat al seu país, on encara viu amb la nena, es va declarar culpable de segrest i va pagar una multa. Per això, el Ministeri Fiscal considera que jutjar de nou el cas no tenia lloc.



Després de sis anys dels fets, l’any passat es va jutjar el cas, i el Tribunal de Corts va dictaminar sentència contra Tinneman per un delicte major de sostracció de menors. L’home va ser acusat d’haver-se endut la filla quan estava a la Gavernera sota la tutela de l’estat. Fallant a favor de la mare, la justícia andorrana va interposar un any de presó condicional a l’exmarit i va donar la possibilitat a Bruni de presentar una demanda per la via civil i fer així una reclamació per danys i prejudicis. La Fiscalia va recórrer al Tribunal Superior, mentre que la defensa de la mare va al·legar que els fets havien tingut lloc a Andorra i que, per tant, l’home havia de ser jutjat al Principat. El Superior va confirmar la condemna.