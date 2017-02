Joan Pera, padrí de la mostra dedicada a 25 anys de teatre

«Al Paco [Morán] li feia molta il·lusió venir a Andorra, no sé si pel whisky, però li feia molta il·lusió», va confessar ahir l’actor i doblador Joan Pera, que va exercir de mestre de cerimònies de la inauguració de l’exposició 50 temporades de teatre, una mirada retrospectiva, que acull el vestíbul del Centre Cultural i de Congressos Lauredià. L’acte s’ha organitzat per celebrar els 25 anys de programació conjunta de teatre de les parròquies de Sant Julià de Lòria i Andorra la Vella, que han posat per davant «l’art del teatre» als «interessos interparroquials». La mostra la completen mig centenar de cartells, corresponents a cadascuna de les temporades de teatre que s’han celebrat.



Entre parlament i parlament, Pera va amenitzar la vetllada amb un repertori d’anècdotes sobre les seves 17 participacions en els 25 anys de Temporada teatral. «Després d’haver vingut tantes vegades ja és una mica casa meva, i m’estranyo l’any que no he pogut venir», va confessar Pera, que va valorar «la qualitat i l’interès pel teatre que des del primer moment hi ha hagut a Andorra». L’actor va assegurar que «anar de bolo a Andorra és una meravella, pel país, pel paisatge, pel públic i pel lloc, perquè saps que trobes un teatre amb tots els ets i uts».



Entre els assistents a la inauguració de la mostra no hi van faltar des dels impulsors de la programació de la primera temporada, Alfons Moles i Carles Torralba, com a consellers de Cultura de Sant Julià i d’Andorra la Vella, juntament amb les responsables tècniques de Cultura d’aquell moment, Cristina Rovira, per part laurediana, i Teresa Areny, del comú de la capital, fins a alguns dels càrrecs públics que durant aquest quart de segle han format part d’alguna de les dues institucions.



«Una de les col·laboracions més antigues entre institucions ha estat la dels Departaments de Cultura de les dues corporacions comunals», va subratllar el cònsol menor d’Andorra la Vella, Marc Pons. Per la seva part, el conseller de cultura lauredià, Josep Roig, va expressar que «l’èxit» d’aquestes 50 edicions rau en «una programació sense solapaments, ni d’espectacles ni de dates» entre les dues parròquies.



L’acte va finalitzar amb la bufada de les espelmes del pastís.