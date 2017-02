A la 87a va la vençuda

El duel de perdedors, com se l’havia anomenat, deixa en mal lloc a San Marino. Perquè Andorra, 13 anys després, torna a guanyar un partit. Va fer-ho dominant al rival, i marcant dos gols. Es trenca una llarguíssima ratxa negativa que havia fet posar en aquest amistós els ulls de la premsa internacional. Aquest partit era només de preparació, perquè en una mica més d’un mes arriba el matx contra les illes Fèroe, i aquest ja és oficial, de la fase de classificació per al Mundial.



L’enfrontament es va disputar sota una boira espessa. Tant era així que els espectadors al San Marino Stadium tenien seriosos problemes en saber que és el que passava sobre el terreny de joc. Era un partit on es podia tenir la pilota més de l’habitual per les característiques del rival. Als cinc minuts Pujol servia una falta lateral directa a porteria i el porter rebutjava de punys. El joc era espès, com la boira, que no ajudava gens. Vieira per pèls no va arribar en una rematada i al minut 28 Àlex Martínez era objecte de penal. L’encarregat a xutar-lo era Lima, però Benedetti li encertava la direcció. El rebuig arribava al propi central, que aquesta vegada no fallava i posava per davant els andorrans.



Els sanmarinesos van realitzar fins a tres canvis al descans, per tractar de reaccionar en la sortida al camp. Vitaioli assistia a Stefanelli, que rematava fora. Al quart d’hora de la represa Pol s’encarregava d’aturar a Zafferani. La boira cada cop baixava més i la visibilitat es complicava. Al minut 66 Cristian pressionava la sortida de pilota del central, li aconseguia robar i encarava al porter en solitari, al que superava per baix, marcant el segon. La selecció va saber aguantar el resultat fins el final, mantenint el control de l’esfèrica i sense que el rival la fes patir. Els dos conjunts feia 13 anys que no coneixien la victòria. Andorra sumava 86 partits sense saber el què era guanyar i per fi acaba amb aquesta ratxa nefasta, que havia assolit xifres de rècord. Per la seva part, San Marino haurà d’esperar. Ahir acumulava el 75è matx sense vèncer i si no canvia superarà la marca que té en possessió Andorra.

Alegria al vestidor / La selecció es va treure un pes de sobre. Per fi trenca la dinàmica de no guanyar, que tant pesava i que portava a una sensació incòmoda. Molts jugadors han passat pel combinat nacional sense saber el que era vèncer. Aquest triomf «és la conseqüència de la feina. Crèiem que treballant així podíem aconseguir i esperar que vinguessin les victòries», afirmava l’entrenador, Koldo Àlvarez, que li vol donar la importància que té a aquest matx, perquè no tenia una altra intenció que preparar el duel contra les illes Fèroe del 25 del mes vinent a l’Estadi Nacional: «Sabem contra qui hem guanyat i el partit que ens espera al març serà molt diferent». El resultat és una conseqüència de tota la tasca desenvolupava les últimes setmanes. «És un partit que portàvem dies preparant-lo, sabent el que volíem fer» tenint en compte el matx de la fase de classifiació pel Mundial.



Un que torna a saber el que és guanyar un partit amb la samarreta de la selecció és Ildefons Lima, l’autor de la primera diana i el màxim golejador de la història de l’absoluta. Tornar a assaborir el que feia tants anys que no podia fer a nivell internacional. «És la meva tercera victòria amb la selecció. Es paga molt car, costa molt, i tinc una il·lusió i alegria immensa. I més quan s’ha parlat tant d’aquesta ratxa negativa que hem aconseguit trencar amb una selecció del nostre nivell», afirmava el capità. Un altre que va veure porteria i que va acabar d’encarar l’enfrontament va ser Cristian Martínez, que assegurava que aquest «és un partit que agrada jugar perquè tens opcions reals de poder d’emportar-te la victòria i així ha estat. Tots hem fet un treball magnífic, tant defensivament com ofensivament».