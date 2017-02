Czerapowicz se sent preparat per debutar a la pista de l’Obradoiro

El darrer fitxatge del BC MoraBanc Andorra, Chris Czerapowicz, va ser presentat ahir. L’aler suec arriba amb la intenció de fer-se un nom a l’ACB i accepta el repte de donar el salt a una lliga tan competitiva com és l’espanyola. Tot just acaba d’aterrar i conèixer l’entrenador i els companys, però té ganes d’aportar i dissabte mateix espera poder debutar a la pista del Rio Natura Monbus Obradoiro.



L’escandinau va tenir bones sensacions en el primer entrenament on va participar, dimarts. Amb els companys de plantilla i el ritme de la sessió, «la química em va agradar molt», afirma. La seva arribada a la Lliga Endesa, a nivell personal, «és important per seguir avançant i créixer com a jugador. És un desafiament per a mi mateix». Per les seves característiques, «la meva alçada em permet fer canvis de posició per ajudar. També puc aportar en el rebot i el tir». Dona un salt important del campionat polonès a l’ACB. Sap que «és la segona millor lliga del món i el nivell dels jugadors és molt alt. Hi ha plantilles del primer al dotzè que són molt bons», fet que exemplifica el grau de competitivitat que necessita desenvolupar.



Diversos són els motius que el van portar a acceptar l’oferta andorrana. Una és la fisonomia de l’equip, ben marcada: «M’agrada l’estil de joc que té. És ràpid i em va molt bé». L’altre són els objectius. «L’equip sembla que està en posició per entrar als play-off», i per a convercer-lo necessitava tenir l’oferta d’un «equip competitiu», una circumstància «molt important» per fer-lo canvia d’aires. Dissabte el MoraBanc juga a Santiago de Compostel·la amb l’Obradoiro i Czerapowicz no dubta en afirmar que «estic preparat» per debutar.



El contracte del suec és fins a final de temporada, amb l’opció d’una altra. El MoraBanc va haver de pagar clàusula al Miasto Szkła Krosno per fer-se amb els seus serveis. Francesc Solana, director general de l’entitat, assenyala que la incorporació es produeix perquè «la seva millor virtut és el llançament de tres punts» i «buscàvem un aler alt amb aquesta virtut. Els equips es tancaven molt i buscàvem tir en el llançament exterior». El seu «impacte a la Lliga de Polònia va ser molt gran», i confia que «aquest salt de nivell de competició ens pugui ajudar ràpidament». És el segon fitxatge de la temporada provinent de la competició polonesa, després que a l’estiu va venir d’aquest campionat David Jelinek. És un mercat a tenir en compte, perquè hi ha «jugadors que utilitzen aquesta lliga per agafar confiança i fer bons números per poder anar a una altra lliga més potent».

Copa del Rei exitosa / L’edició de la Copa del Rei que va concloure diumenge a Vitòria va ser la que va comptar amb més espectadors de la història del torneig, amb un total de 103.968 durant els quatre dies de l’esdeveniment. La marca anterior era del 2013, amb 100.205. A més va tenir també el nombre més alt d’assistència en un matx de la competició. Va ser en la semifinal entre el Baskònia i el Reial Madrid, que va reunir un total de 15.465 persones al Fernando Buesa Arena. L’enfrontment de quarts entre els blancs i el MoraBanc va comptar amb 14.957 espectadors a les graderies. Per tot el que s’hi va poder viure al llarg de la competició a la capital alabesa, el president de l’ACB, Francisco Roca, afirma que va ser «un èxit sense precedents. Ha estat la millor Copa del Rei que hem organitzat fins el moment i anticipa grans coses pel futur».