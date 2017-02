D’enginyer mecànic a curandero per equivocació

Alec és un enginyer mecànic anglès incapaç de posar en ordre la seva vida que –per equivocació– acaba sent curandero. Aquesta és la història del protagonista de Lo que de verdad importa, un film de Paco Arango «cent per cent benèfic i cent per cent positiu», segons va destacar ahir el director dels Cinemes illa Carlemany, Jordi Torres.



La pel·lícula va ser estrenada la setmana passada a Espanya i va aconseguir recaptar més de 750.000 euros. Els beneficis van destinats als campaments especials per a nens amb malalties greus (Serious Fun Children’s) que va crear Paul Newman fa ara més de 20 anys.



Els cinemes de l’illa i Andbank volen afegir-se a aquesta recol·lecta solidària, i a partir d’aquest divendres i fins el proper dijous, acolliran la pel·lícula d’Arango amb una sessió diària a les vuit del vespre. El preu de l’entrada variarà en funció del dia (entre setmana, dia de l’espectador o cap de setmana) i tota la recaptació es derivarà a la fundació Aladina, que està estretament lligada als campaments d’Arango i tracta a nens malalts de càncer.



Torres va destacar que en un principi van demanar poder destinar els diners de les sessions a una entitat del Principat, «però la productora ens va dir que la col·lecta s’havia d’enviar a Aladina». Tot i això, «ens van assegurar que si qualsevol infant andorrà malalt de càncer volia formar part d’aquests campaments –que són totalment gratuïts per a la família– es podia posar en contacte amb la fundació».



L’elenc

Els actors que han realitzat la pel·lícula ho han fet de forma totalment altruista, i entre els personatges més destacats del film es troben: Oliver Jackson-Cohen (Alec), Camilla Luddington (Cecilia), Jonathan Pryce (Raymond), Jorge García (Pare Malloy) i Kaitlyn Bernard (Abigail).