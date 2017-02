La Massana posa límits als espais que poden causar molèsties veïnals

La Massana va aprovar ahir en una sessió de comú ordinària tramitar la modificació de les Normes Urbanístiques del Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP) a la Comissió Tècnica d’Urbanisme perquè n’aprovi la seva conformitat.



Entre els canvis d’aquest pla hi ha la voluntat de «privilegiar les zones residencials», segons va detallar durant la sessió el cònsol major de la Massana, David Baró. I és que després de recopilar diverses «aportacions tècniques» en relació a l’urbanització parroquial, «s’ha volgut facilitar la comprensió i estructuració del pla». L’objectiu és fer que els arquitectes, enginyers i altres professionals del país que vulguin edificar a la parròquia ho tinguin «més fàcil». En aquest sentit, s’han especificat «millor» els usos de les zones parroquials. Per exemple, «difícilment es podria acceptar que en un espai residencial hi hagessin usos que poguessin causar molèsties o destorbar la convivència, com discoteques o restaurants», va especificar Baró.



Tot i això, «és lògic que en una zona urbana del centre els baixos d’un edifici puguin tenir un restaurant». Per tant, la modificació aniria més encarada a denegar que aquests tipus de locals d’oci i que produeixen contaminació acústica estiguessin situats, per exemple, «en un tercer pis, amb habitatges a dalt i a baix».



Per part de la minoria, el conseller de Demòcrates per Andorra, Albert Esteve, va lamentar el fet que no s’hagi «comptat» amb ell per elaborar les modificacions del pla. Malgrat aquest fet –i tot i haver-se abstingut a l’aprovació dels canvis– Esteve va valorar positivament els diferents punts exposats a modificació.



Zona volumètrica / A banda, el cònsol va detallar que s’ha definit una nova fórmula –que és la zona volumètrica– que «flexibilitza i permet (en funció del tipus de terreny) construir cases d’una forma més àmplia, sent més baixes i ocupant més terreny».

Una zona que en quedaria afectada és Arinsal. I és que, segons va remarcar Baró, «fins ara es feien edificis força alts, i acollint-se a aquesta nova zona volumètrica, es podrien construir cases més baixes, més harmonioses i més estètiques amb el medi natural».

Competències / D’altra banda, el comú va aprovar ahir no acceptar la possibilitat de delegació de la gestió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) fent que sigui el Govern qui s’encarregui de dur a terme aquesta gestió. La decisió forma part de les competències que s’estan definint entre els set comuns i l’Executiu. Al respecte, Baró va detallar que a hores d’ara «tenim el 95% del text de les competències tancat, i la setmana que ve podria estar totalment finalitzat. Tot i això, cal tenir present que es tracta d’un preacord, és un primer consens, i un cop es traslladi al Consell General, encara es podran fer altres al·legacions». Per tant, «no està res tancat».

Avaria al telecabina / En relació a l’avaria que va patir dimecres el telecabina de la Massana, Baró va especificar que es tracta d’un incident tècnic: «Va ser una tarja elèctrica que va deixar de funcionar». I que en tot cas, «l’empresa de manteniment la va poder localitzar i la va canviar».

A més, Baró va voler especificar que l’estació «va posar tots els mecanismes de transport en marxa» i que l’afectació va ser baixa, «perquè no es va produir en hores de forta afluència». Per tot, el cònsol va detallar que l’avaria es va resoldre de forma «satisfactòria per part de tot l’equip de l’estació i amb professionalitat».

Tanmateix, va remarcar que l’empresa està fent un manteniment constant i que l’avaria «ja es contemplava dins del percentatge d’avaries possibles que es poden anar produint en aquests tipus de ginys».

Altres aprovacions / Finalment, el comú massanenc va aprovar ahir una despesa de 300.000 euros en concepte d’aportació a la societat EMAP per als esdeveniments de dinamització de la temporada d’aquest any. I és que segons va detallar Baró, cal «desestacionalitzar» l’activitat de la parròquia i del país en general. En aquest sentit, es faran 13 activitats (11 durant l’estiu) per consolidar les accions de la societat.