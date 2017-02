Martí insta a fer un «codi deontològic molt clar» per als polítics processats

El cap de Govern, Toni Martí, va manifestar ahir la necessitat de «fer un codi deontològic molt clar» entre tots els partits polítics que inclogui també als comuns i als altres organismes polítics, així com també «una llei d’incompatibilitats molt més clara». Aquestes van ser les declaracions que el dirigent del país va fer a la premsa quan va ser preguntat pel polèmic comunicat que els liberals va atribuir a Demòcrates per Andorra (DA) en el que aquest hauria manifestat la voluntat que tots els càrrec polítics electes processats «han de dimitir de forma immediata». Martí va incidir en que «ja s’està treballant en una llei d’incompatibilitats» però que aquesta ha d’anar acompanyada de «codis deontològics clars que evitin que es facin males interpretacions de les accions dels partits polítics», destacant que es tracta d’accions urgents per a què els polítics «siguin creïbles» de cara als ciutadans.

Targetes ‘black’ / Pel que fa a l’empresonament de l’excònsol major de Sant Julià, Montserrat Gil, pel cas de les targetes black, el cap de Govern va recordar «els bons moments que han passat junts treballant tant al mateix partit polític» com «en formacions diferents», però va assegurar que «la justícia ha fet la seva feina» i que «qui no compleix la llei ha d’estar sancionat, tant els polítics com els ciutadans». En aquest sentit, també va demanar que «no es compari Andorra amb altres països on hi ha hagut molts usos indeguts del diner públic». Pel que fa a la confiança que va fer el Comú de Sant Julià al seu interventor, Martí va expressar que «se’n va assabentar per la premsa» i que «no li pertoca a ell fer-ne cap valoració al respecte, sinó al comú».



En relació a la demanda de Liberals d’Andorra que Calvet dimiteixi de forma immediata pel seu processament, Martí es va remetre a la roda de premsa que va organitzar ahir el partit, tot i que va qualificar la legislatura de «molt complexa» i que «és ell qui ho està patint més que ningú». No obstant, el cap de Govern va expressar que «el partit liberal pot demanar les dimissions que vulgui», un fet el que «ja hi comencen a estar acostumats».

Transferències / Martí, sense voler desvetllar gaire informació al respecte, va explicar que la reunió entre el Govern i els comuns pel tema de les transferències va ser «molt positiva» i que «s’està preparant una llei molt moderna». Pel que fa als propers passos, va explicar que es realitzarà una reunió la setmana que ve per «enllestir la gairebé consolidada llei de competències» així com també per «acabar de concretar la de transferències per anar al Consell General amb un projecte ferm» i que «pugui estar aprovada a finals d’aquest any». En aquest sentit, també va afegir que «estem vivint un moment històric de pacte» i va subratllar el sentiment de «l’Estat som tots» que comparteixen entre les parròquies i l’Executiu, i va llançar un missatge per a què «aquest esperit positiu» de negociació es pugui traslladar al Consell General.



En ser preguntat pel relleu del ministre d’Exteriors, Gilbert Saboya, el cap de Govern va manifestar en to irònic que «prendrà una decisió quan els mitjans deixin d’insistir en aquest assumpte», afegint que «hi està treballant i es farà dins de la normalitat més absoluta».