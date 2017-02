La primera central de cogeneració produeix l’1% de l’energia del país

La ministra de Medi Ambient i presidenta de FEDA, Sílvia Calvó, i el director general de la parapública, Albert Moles, van inaugurar ahir la primera planta de cogeneració del país enmig d’una gran expectació pels més de tres anys de feina i els 13 milions d’euros invertits en la seva construcció. Tot i que ja va començar a funcionar al mes de desembre, no ha estat fins a finals d’aquest mes que s’ha pogut fer la inauguració oficial, després que se n’hagi pogut fer una «valoració d’aquests primers mesos de funcionament», segons va afirmar la ministra Calvó.



La nova infraestructura, sota la marca de FedaEcoterm, permet, a més de produir electricitat, abastar de calefacció urbana els grans consumidors de Soldeu, i des de la seva posada en funcionament ja hi ha el 70% dels clients potencials connectats a la xarxa de calor, o el que és el mateix, 12 edificis dels 17 totals. Segons Moles, la planta produeix energia només per a la població de Soldeu, el que suposa «l’1% de la demanda total d’energia elèctrica del país», un ritme de producció que «es podria arribar a incrementar un 70%» en el futur proper». Pel que fa a les accions més a curt termini, Moles va explicar que «encara falta acabar de consolidar aquest projecte i arrencar el de la Comella, que encara no està tancat».

Objectiu 2030 / Pel que fa als projectes a llarg termini, el director general de FEDA va explicar que l’any 2030 «podríem tenir fins a cinc instal·lacions com aquesta en funcionament a tot el país». A més, també va afegir que s’engegaran «diversos projectes d’energia hidràulica, solar i eòlica», deixant clar que «en els propers 15 anys les coses canviaran molt».



Calvó, per la seva banda, va explicar que aquesta inauguració «suposa un pas més en la producció eficient i sostenible d’energia al país», destacant les enormes avantatges que suposa «en relació a les centrals de producció tradicionals». Malgrat explicar que FEDA ha de fer «d’accelerador per incrementar la producció energètica nacional», però que «també cal comptar amb l’empresa privada» ja que «en el sector energètic hi ha molt desenvolupament econòmic». En relació a l’impacte ambiental, la ministra va expressar que «es tracta d’una estació modèlica» que «servirà de referència per a les properes que es construeixin».



Els efectes més immediats en relació a la sostenibilitat, segons Calvó, són «una reducció de l’emisió de gasos contaminants» així com també «una disminució del trànsit de camions» ja que aquests només s’han de dirigir a una única unitat centralitzada. La ministra de Medi Ambient també va destacar que per a l’any 2030 «l’objectiu és arribar a produir el 30% de l’energia que consumeix el país», amb una sèrie d’accions encaminades a aconseguir la «plena sobirania energètica».

Importació d’energia / Actualment, el Principat està important aproximadament el 83% de l‘energia elèctrica que produeix, així com també el cent per cent dels seus recursos fòssils. Pel que fa a l’energia elèctrica que es produeix al país, Moles va informar que «el 85% es produeix a la central de FEDA, un 2% al centre de tractament de residus de Cetrasa i un 1% en aquesta planta de cogeneració, que es podria incrementar fins al 2%», a més de l’afegit energètic de «les centrals hidràuliques petites com la d’Arcalís».



L’estació de cogeneració compta amb les mesures de seguretat més avançades, fins i tot amb equipaments antiallaus per al període hivernal.