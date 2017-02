Compromís vol una posició conjunta entorn a l’hospital

Compromís X La Seu proposa que la comissió de transparència de l’ajuntament pugui «parlar i consensuar una posició conjunta entorn de l’Hospital de La Seu i dels serveis de salut que s’hi donen». La formació justifica la proposta per «la importància que té pel conjunt dels ciutadans aquest serveis bàsic i pel fet que l’ajuntament en forma part», segons informa RàdioSeu.



Al darrer plenari municipal, a partir de la moció presentada per la CUP sobre «el funcionament de la Comissió de Transparència i Participació Ciutadana», Compromís va proposar afegir-hi el punt d’acord de «clarificar els objectius i el funcionament de la Comissió de Transparència» per dotar-la de més contingut. Aquesta proposta va ser acceptada i la moció va quedar aprovada amb els vots de CXLS, ERC i la CUP i l’abstenció de l’equip de govern. Des del primer grup de l’oposició creuen que «hi ha temes que són transversals» i que «podrien ser tractats en el marc d’aquesta comissió», entre els quals hi inclouen «la situació actual de l’Hospital i el seu enfocament de cara a futur».