La Fiscalia vol més pena per al violador d’una criatura

El Tribunal Superior va revisar ahir la condemna de 10 anys de presó a un home de 50 anys per un delicte major continuat d’abús sexual a una menor de 14 anys i un delicte de violació amb accés carnal perquè la Fiscalia demana que se li apliqui la pena màxima: 15 anys de reclusió, segons informa RTVA. L’home era parella de l’àvia de la nena i almenys en dues ocasions va abusar d’ella sexualment quan la nena tenia entre 3 i 6 anys. La condemna del Tribunal de Corts va tenir en compte els agreujants de tractar-se d’una víctima especialment vulnerable per raó de la seva edat i, a més, hi havia autoritat familiar amb la víctima ja que l’home tenia cura d’ella i dels seus germans.



D’altra banda, el Tribunal Superior també va revisar ahir el cas del policia condemnat per un delicte de revelació de secrets. El policia va consultar les dades personals d’una dona per informar-ne un amic que li havia demanat comprovar si la noia tenia antecedents penals i decidir si la contractava a la seva joieria. La defensa del policia va demanar l’anul·lació de la condemna, però la fiscalia va demanar en mantenir la condemna i, a més, va reclamar condemnar també el joier.