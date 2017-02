‘Chanel i els seus amics’, protagonistes al CAEE

El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) prepara la seva pròxima exposició: Chanel i els seus amics, que es podrà visitar del 3 de març al 27 de maig. El CAEE, com és habitual, organitzarà activitats paral·leles a la mostra, com xerrades, tallers o visites guiades.



Gabrielle Chanel (1883-1971), coneguda com Coco, va saber ocupar un lloc privilegiat en el món de la moda. Tot i que la seva vida està plena de misteris, del que no hi ha cap dubte és de que va ser capaç de canviar la moda no només del seu temps sinó que encara avui té influència. L’objectiu de l’exposició és que el públic pugui impregnar-se de l’esperit de Coco Chanel, ja que no només podrà veure fotografies personals seves, sinó que a més es trobarà envoltat de les obres dels artistes amb els que la gran dissenyadora va compartir passions i gustos al París del segle passat.



Chanel va saber beure de les fonts artístiques que l’envoltaven i va relacionar-se intensament amb els més destacats artistes i intel·lectuals del seu temps. Per exemple, va establir una amistat fructífera i durable amb José María Sert i la seva esposa Misia, Pablo Picasso, Jean Cocteau, Apel·les Fenosa, Òscar Dominguez, Salvador Dalí o Alberto Giacometti.



Chanel i els seus amics ens apropa a una faceta menys coneguda de Coco Chanel, mecenes, musa i personatge clau per canviar el formalment establert fins aleshores, transcendint les fronteres de la moda.



D’altra banda, 2.732 persones han visitat l’exposició Dues viles i un territori, que ha servit per recuperar patrimoni fotogràfic i per recordar la història d’Escaldes i d’Engordany quan no eren una parròquia.