El Sant Julià signa un conveni de col·laboració amb el Movistar Inter

Conveni amb el club més llorejat. El CE Sant Julià arriba a un acord de col·laboració amb el Movistar Inter, integrat al programa InterAmigos que desenvolupa l’entitat madrilenya, que engloba tant vessants esportius com socials. El club andorrà es veurà beneficiat en matèria de formació de jugadors i entrenadors.



El club de Torrejón d’Ardoz compta amb aquest projecte on s’integren d’altres a nivell espanyol i internacional, com és el cas de l’equip andorrà. Els punts de la col·laboració encara s’han d’acabar de definir, però existeixen diverses opcions a portar-se a terme. «Tenim la voluntat de realitzar diferents accions. Treballem pel desenvolupament en diferents projectes, com l’intercanvi d’equips de base o realitzar a Andorra un campus o seminari on hi participin tècnics i jugadors de l’Inter», indica Ramon Ibars, director esportiu del Sant Julià, que agraeix que se’ls hagi donat aquesta oportunitat. És un conveni que «ens fa sumar, que beneficia l’entitat i és molt important per als jugadors i tècnics, que els permet tenir una via de sortida més».



Jorge Dias, entrenador del Sant Julià, indica que aquesta és una ocasió que permet «no només l’augment del prestigi del nostre club, sinó també obrir-nos un ampli ventall de possibilitats per millorar en aspectes tècnics i tàctics. És una motivació tant per als entrenadors com jugadors, oferint-los una major projecció en el món del futbol sala. Per a nosaltres és un orgull formar part de la família del Movistar Inter». Per part madrilenya destaquen que «a Andorra hi ha una escola de futbol sala molt important. Treballen molt bé totes les categories i confiem que aquest acord sigui durador i doni els seus fruits amb el pas del temps. Volem que tingui durada i què millor que oferir l’oportunitat que aquells jugadors que puguin sortir d’Andorra puguin provar-se amb nosaltres i fer un seguiment d’ells», exposa Javi Lorente, director esportiu del Movistar Lorente.



Per la seva part Pere Pràxedes, conseller d’Esports del Comú de Sant Julià de Lòria, destaca la signatura «amb un club que és referent mundial de futbol sala com és el Movistar Inter i, al mateix temps, formar part del seu programa InterAmigos. Ens sentim amb molta força. Dona prestigi al nostre modest club, a la secció de futbol sala, i tant els nostres tècnics com els nostres jugadors en sortiran beneficiats ja que ajudarà a treballar amb més motivació si cal. I, sobretot, incidirà en el creixement de la nostra escola amb els més petits». El conjunt madrileny és l’actual campió de Lliga i qui més n’ha guanyat, amb un 11 al seu palmarès. Actualment lidera la Primera Divisió. També és qui més UEFA Futsal Cup suma al continent, amb un total de quatre, a més de comptar també amb nou de Copes d’Espanya i cinc intercontinentals, a més d’altres títols a les seves vitrines.