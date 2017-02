La gesta d’Andorra no ha passat desapercebuda fora les nostres fronteres. Si els mitjans de comunicació es feien ressò en la prèvia del partit contra San Marino per tots els condicionats que s’hi donaven, també van fer-ho a l’hora d’anunciar el resultat del matx. En diferents continents l’amistós va tenir transcendència.



Aquesta era la primera vegada que Andorra guanyava fora i marcava dos gols a domicili. Però la dada estava en què per fi trencava la ratxa de 86 partits sense conèixer la victòria, tot un rècord mundial. I el rival no es queda curt, acumulant-ne ja 75 i amb opcions de superar la marca els pròxims temps. I per aquest motiu, un amistós que d’altra manera no hagués tingut més transcendència que dins els països implicats, se n’ha fet eco arreu. Mitjans esportius i generalistes se n’han fet ressò del triomf dels del Principat. Alguns d’ells, en la prèvia, l’havien arribat a anomenar «el partit dels perdedors».



Un dels diaris esportius més prestigiosos del planeta, el francès L’Equipe, titulava que «Andorra guanya després d’una sèrie de 86 partits sense èxit». Una altra de les capçaleres de referència i que sempre busca un to divertit i sarcàstic, el diari Olé d’Argentina, encapçalava la notícia dient «I un dia va guanyar». A Espanya, els referents esportius no van deixar escapar l’oportunitat de donar rellevància al matx. Mundo Deportivo destacava que «Andorra posa fi a la seva pèssima ratxa», Sport que «Andorra fa història a San Marino», en el que anomena «l’amistós de les ventafocs», mentre que Marca ressalta que la selecció «torna a guanyar 13 anys després». Entre els generalistes, El País remarca que «és la primera victòria en 13 anys», El Mundo que «Andorra trenca la seva maledicció», mentre que ABC indica que «trenca la pitjor ratxa de la història».



A nivell europeu i en un país més proper al rival com és Itàlia, La Repúblicca titulava «últim per vocació: San Marino també perd amb Andorra». A Anglaterra el Daily Mail destacava que «acaba amb la ratxa més llarga sense guanyar al futbol internacional». A l’altra banda de l’oceà també va arribar que es jugava el partit i el que significava. A Argentina el diari Clarín assenyalava que «Andorra va celebrar davant San Marino en el duel de les seleccions més perdedores», mentre que La Nación deia que «en el duel dels més dèbils Andorra guanya». El Canal T13 de Xile assenyalava que «Andorra venç a San Marino en el partit més dolent del món», mentre que el diari peruà El Comercio deia que «Andorra guanya el seu primer partit en 13 anys».