Notícia L’Ajuntament de la Seu finalitza la poda de prop de 500 arbres El Servei Municipal de Parcs i Jardins va iniciar la campanya el passat mes de novembre Uns obrers poden els arbres i arbustos a la Seu. Autor/a: AJUNTAMENT DE LA SEU

l Servei Municipal de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell està arribant a la recta final de la campanya anual de poda, que es va iniciar el passat mes de novembre i es clourà a mitjan del mes que ve. L’acció, que inclou prop de 500 arbres i arbustos de la ciutat, té com a objectiu regularitzar el seu aspecte, reduir la incidència de malalties i adaptar el volum de la capçada a l’amplada de les voreres.

La zona d’actuació s’ha concentrat principalment als carrers de l’Eixample de la ciutat i al Camí Ral de Cerdanya, així com en espais d’esbarjo com el Parc del Segre.

En aquestes vies i zones de la Seu d’Urgell s’ha anat portant a terme una poda de reducció de capçada i de manteniment per evitar molèsties als habitatges i eliminar també les branques que són perilloses o estan malaltes.

La campanya l’executen 10 jardiners, entre podadors i recollidors. La tècnica que s’empra per fer la feina és l’ús de plataformes, que permeten arribar al capdamunt dels arbres més alts.



Compost orgànic / La major part de les branques podades es trituren i el residu que en surt es fa servir per als parterres dels arbustos plantats a les zones verdes. Aquest residu orgànic serveix per dificultar el naixement de males herbes. D’aquesta manera, es clou un cicle de reciclatge de les restes de la campanya de poda.