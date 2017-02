Notícia Diversos actes a l’Alt Urgell per Carnaval La Seu celebra avui l’Estudiantina, la Rua i festa a la nit La celebració del Dijous Gras a Castellciutat.

Diverses poblacions de l’Alt Urgell celebren el Carnaval al llarg dels propers dies. Entre d’altres propostes, a la Seu, la jornada d’avui arrencarà amb l’Estudiantina de la Germandat de Sant Sebastià, que recorrerà els carrers del mercat setmanal al llarg del matí i el migdia.

Ja a la tarda, a les 17 hores arrencarà la Rua de colles des de la plaça de les Monges, amb l’acompanyament dels Diables de l’Alt Urgell i Batukaseu, que culminarà a la plaça dels Oms ales 18.30 hores amb una xocolatada i els premis als guanyadors.

La jornada a la Seu continuarà a la nit amb la festa i concurs de disfresses a la Sala Polivalent, amb sessions de tres DJ i música de diversos estils, a més a més de bany de confeti. Prèviament, des de les 9 del vespre, l’Ateneu Alt Urgell oferirà el Carnaval de Colors, amb sopar de pintxos, concurs de disfresses i sessió amb PD Dupont i Dupont. A Organyà, avui també organitzen un esmorzar a partir de les 11 del matí. I a Coll de Nargó ja celebraran el seu Ranxo, des de les 10 del matí, amb el dinar a les 2 del migdia i ball a partir de les 5 al bar La Societat, amb La Sonsoni.

De cara a demà, des de les 11 del matí, Amics de Castellciutat també organitza aquest any actes, com ara la rebuda al Rei Carnestoltes, guerra de confeti, una calçotada a la plaça de l’Arbre i, ja a la tarda, un quinto i un ball de mantons i corbates al Local Social de Castellciutat. A la Seu, des de les 5 de la tarda hi haurà animació infantil; i a Organyà, a les 7 es farà el quinto al Bar Nando.



Ranxos / D’altra banda, Organyà celebrarà el seu Ranxo de Carnaval dilluns, amb esmorzar des de les 8 del matí, rua a les 12 del migdia i dinar a les 2. En el cas d’Oliana i Peramola, duran a terme aquesta tradició dimarts al migdia.