La manca de manteniment del pont de Peramola suposa un perill

El pont de Peramola, que es troba entre el quilòmetre 144 i 144.5 de la carretera C-14, està en un estat de deixadesa que posa en perill la circulació dels vehicles. I és que segons es detalla en un informe enviat ara fa un any al Servei Territorial de Carreteres de Lleida –degut a l’estat actual de les tanques de protecció del pont–, si es produís una col·lisió en el tram, les tanques es trencarien i no aturarien la caiguda d’un vehicle, per tant, aquest acabaria caient pel precipici.



Concretament, en l’informe es detalla que les tanques del pont «de ferro i pintades de vermell estan molt debilitades», i que hi ha una distància «important» entre elles, per la qual cosa, «no és una tanca eficient en cas de sortida de la via». A més, els pilons d’obra que la subjecte estan malmesos «a causa de les inclemències meteorològiques» i «hi ha algun piló de subjecció que està descalçat i debilita encara més el punt de subjecció». A banda, hi ha «esquerdes» en les pilones d’obra ubicades al pont i a la sortida del mateix en direcció a Oliana.



Per tot, un col·lectiu que treballa sobre la zona i utilitza amb freqüència la via, va decidir enviar un informe amb l’estat de les tanques i del pont al Servei Territorial de Carreteres de Lleida. Tot i això, després d’un any d’haver posat en coneixement aquesta informació, el servei no ha efectuat cap canvi ni es coneix que en tingui intenció de fer.

El vent agreuja la situació / Les condicions meteorològiques adverses, com el fort vent, fan que la situació de perill en el tram s’agreugi, sobretot quan bufa vent per la zona nord. I és que les fortes sacsejades poden acabar provocant que un vehicle de grans dimensions, tals com camions o autobusos, bolquin i acabin caient precipici abaix.



Darrerament, es va produir una situació de perill en el tram esmentat. Quan una furgoneta d’obres públiques va ser tombada precisament pel fort vent i va acabar a pocs centímetres del barranc. I és que amb el cop del vehicle contra la barana –tenint present, però, que la furgoneta no estava circulant– la tanca es va acabar trencant. Aquest pot ser un exemple de la fragilitat en què es troben actualment les proteccions del pont.



Per intentar evitar aquestes situacions, quan hi ha previsions de forts vents, els serveis de circulació es desplacen fins al pont i desvien el trànsit (sobretot de camions i autobusos) per la carretera en direcció a Peramola. Tot i això, caldria posar en dubte si aquesta actuació és suficient quan la seguretat d’aquest tram en cas de patir un accident és pràcticament nul·la.

No adequat a la nova normativa / La normativa vigent estipula que les tanques de protecció dels ponts han de garantir que un vehicle no surti projectat i caigui pel precipici. La qüestió és que quan es van realitzar les tanques del pont de Peramola la legislació no era tant específica, i que amb el pas del temps, les proteccions s’han acabat desgastant i fent malbé.



I és que a tan sols 500 metres del tram descrit com a perillós, hi ha unes tanques que sí garanteixen que un vehicle no caigui barranc abaix. En aquest sentit, en l’informe es demana que s’unifiqui tot el tram de la C-14 i que la seguretat es trobi en tota la via.



Els impulsors de l’informe també creuen que aprofitant les obres dels Tres Ponts que s’estant realitzant per tenir una circulació més segura, s’hauria de posar l’ull en el pont de Peramola i canviar la situació, ja ques es una via per on hi passen molt vehicles i per on també hi circulen els autobusos d’esquiadors que durant aquests darrers mesos estan venint al Principat.