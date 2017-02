Els hotelers auguren pel febrer les millors xifres des de 2011

El sector hoteler augura que el mes de febrer tancarà amb el millor percentatge d’ocupació des del 2011, quan es van començar a recopilar dades. Així ho va assegurar ahir el portaveu de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, que va deixar clar que «serà dels febrers més bons dels últims anys i, fins i tot, dels millors de la sèrie històrica». En aquest sentit, esperen sobrepassar el 79,86% d’ocupació hotelera registrada el febrer de l’any passat. Més concretament, calculen que podrien arribar a situar-se entre el 80 i el 85% d’ocupació, el que suposaria la millor dada dels darrers sis anys. Per trobar una xifra per sobre del 80% caldria remuntar-se el mateix mes del 2014, quan es va arribar al 81,07% d’ocupació hotelera.

La causa principal de l’augment de pernoctacions al país assenyalada per Ara és la bona qualitat de la neu. «A diferència de l’any passat, la neu enguany ha arribat més tard i ens ha animat els caps de setmana», argumentava. Un fet, afegia, que «ha provocat que molta gent vingui a esquiar per les condicions òptimes de la nostra neu». Per tot, el portaveu de la UHA va destacar que «portem cinc caps de setmana consecutius amb el que anomenem un ple tècnic», el que significa que el Principat ronda el 98% d’ocupació.

100% d’ocupació per Carnaval / Un dels factors importants que també ha contribuït a esperar un molt bon resultat pel mes de febrer és que acabi amb un cap de setmana llarg a conseqüència de les festes de Carnaval. El fet que dilluns sigui festa en bona part dels centres educatius catalans i també en alguns francesos fa preveure una bona ocupació pel darrer cap de setmana de febrer. Així, s’espera fregar el cent per cent d’ocupació en els hotels de totes les parròquies tot el cap de setmana i fins dilluns. Unes «excel·lents previsions» que es poden equiparar, segons va posar de manifest Manel Ara, a les bones dades de ponts com el de la Puríssima.

Com és habitual, el perfil de client per aquest pont és un turista de proximitat, provinent sobretot de Catalunya, Aragó i el País Valencià. També ajuda a incrementar les dades el turisme francès, malgrat que en menor mesura.

Les causes de l’augment de visitants / Tal com va exposar el portaveu de la Unió Hotelera, l’any no va començar amb les millors xifres, ja que la manca de precipitacions «feia pensar a la gent que no hi havia molta neu als Pirineus». Amb les nevades que van tenir lloc a mitjans de gener però «la gent es va animar». «La gent puja sobretot a esquiar i després aprofita també per fer altres coses tenint en compte l’àmplia oferta complementària del país», opinava.

Sobre el fet que les dades del segon mes de l’any siguin de les millors –o la millor– des del 2011 respon, a parer d’Ara, de «les millores econòmiques dels països veïns, especiament d’Espanya, de qui més dependència tenim». «Si l’economia d’allà millora es veu de seguida reflectit aquí».