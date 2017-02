Notícia ‘Sexes’, una comèdia negra que mostra les febleses La recaptació de l’obra anirà destinada a l’ONG Pro Activa Open Arms Cartell de l’obra teatral ‘Sexes’. Autor/a: EL PERIÒDIC

Xavier Bertran i Pep Anton Gómez són els autors de Sexes, una comèdia negra sobre les relacions de parella i d’amistat entre homes i dones. L’obra teatral es va estrenar ahir i avui es podrà veure, a les 21.30 hores, al Teatre de les Fontetes de la Massana.



Les entrades estaran disponibles a la taquilla del mateix teatre una hora abans de l’espectacle, i la recaptació de l’obra anirà destinada a l’ONG Pro Activa Open Arms. L’obra està recomanada per a majors de 18 anys.



Sinopsis / Sexes narra la història d’una dona obsessionada per tenir un fill, una noia que busca desesperadament l’home de la seva vida i un home que demana permís a la seva dona per tenir relacions fora del matrimoni. Aquests són alguns dels personatges de l’obra, que mostren com són de febles les bases d’algunes relacions d’amistat i de parella



L’espectacle estarà representat per Sombons.kom, un grup de teatre format per Yannis Herrera, Sandra Salas, Clàudia Paris, Carla Cinca i Èlia Riba, cinc joves de les parròquies de la Massana i d’Ordino. I la direcció anirà a càrrec d’Assumpta Casanovas i Júlia Troguet.



L’ONG / Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre que té l’objectiu de rescatar del mar als refugiats que arriben a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. L’ONG neix d’una empresa de socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència en les costes espanyoles.