Notícia Intervinguts a la Seu d’Urgell més de 130.000 euros provinents d’Andorra La parella, un home de 73 anys i una dona de 72, duien els diners en dues motxilles Els diners trobats per la Guàrdia Civil dins de les dues motxilles. Autor/a: GUÀRDIA CIVIL

La Guàrdia Civil va sorprendre el passat dijous a la Seu d’Urgell a un home de 73 anys i a una dona de 72 que portaven 136.300 euros procedents d’Andorra sense declarar. La parella havia passat els diners per la frontera de la Farga de Moles en petites quantitats repartides en diversos dies i que, segons les seves declaracions, pertanyien a una tercera persona.



Els dos padrins, veïns de Premià de Mar, viatjaven junts en un cotxe en direcció a Barcelona i van ser sorpresos a l’altura de l’estació d’autobusos de la capital de l’Alt Urgell amb els diners ocults en dues motxilles, una de les quals portava 68.400 euros i l’altra 67.900, segons va informar la Guàrdia Civil ahir a través d’un comunicat.



En ser preguntats pels agents sobre la procedència dels diners trobats, la parella va manifestar que no eren de la seva propietat malgrat que van reconèixer que els havien portat en petites quantitats des del Principat durant diversos dies.



La Guàrdia Civil va aixecar actes per la comissió de dues infraccions de la normativa sobre blanqueig de capitals. Les dues persones van continuar el viatge amb 1.000 euros cadascun, en concepte de «mínim de supervivència».



La resta dels diners va quedar dipositat a la Duana de la Farga de Moles a la disposició de la Comissió per a la Prevenció del Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries del Banc d’Espanya.