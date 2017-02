Areny és 28è a la cursa individual i rebaixa els percentatges marcats

Els Campionats del Món de Piancavallo (Itàlia) van arrencar amb la cursa individual. En una prova marcada per ser molt tècnica, Xavi Areny va concloure a la 28a posició, col·locant-se per sota del percentatge marcat com a objectiu.



Era del 17% respecte el primer i va rebaixar-lo fins el 13,4%. Marcava un temps de 2.07.16 hores. Joan Albós va ser 40è (2.14.33), David Albós 43è (2.15.25), Marc Font 44è (2.15.45) i Jordi Solé 51è (2.26.14). El campió va ser l’italià Damiano Lenzi (1.52.10), seguit per l’espanyol Kilian Jornet (1.52.11) i l’alemany Anton Palzer 1.52.44. En categoria espoir Font va ser 11è. La medalla d’or va ser per l’italià Federico Nicolini (2.00.03), la de plata per l’espanyol Oriol Cardona (2.02.15) i el bronze pel suís Rémi Bonnet (2.03.24). En fèmines Maria Fargues finalitzava 20a amb 2.25.30. La guanyadora va ser la francesa Laetitia Roux (2.03.06). La van acompanyar al podi la suïssa Maude Mathys (2.04.53) i la fancesa Axelle Mollaret (2.06.42). Avui es disputa la cursa individual júnior, amb la participació de Sergi Casabella, Arnau Soldevila, David Pérez i Carles Serra.