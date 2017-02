L’FC Andorra vol recuperar el terreny perdut

El cop rebut la passada jornada contra un equip en zona de descens, rebent quatre gols, va ser dur. I més per a un conjunt que està lluitant per l’ascens. L’FC Andorra té l’oportunitat avui de rescabalar-se amb la visita del Girona FC B, en el partit que va ajornar-se en el seu dia per les nevades. El matx es juga a la Borda Mateu a les 16.00 hores.



És l’únic partit del cap de setmana al grup 1, ocasió que volen aprofitar els tricolors per guanyar el que van perdre el cap de setmana passat quan van caure de forma estrepitosa en la visita al San Juan Atlético Montcada. Aquella derrota, i sobretot com es va produir, queda ben apuntada per tractar de trobar solucions. «Són coses que passen. Des del primer moment no vam entrar bé al partit», afirma Kike Espinosa. El davanter valencià, i la resta de la plantilla, són conscients que «hem d’aprendre dels errors. Si una cosa bona té el futbol és que cada setmana et dona una oportunitat». Tenen el repte de sumar els tres punts, tornar a col·locar-se segons i acostar-se al líder. És una ocasió que se’ls posa davant i la volen aprofitar: «Són tres punts molt importants perquè aquesta setmana només podem sumar nosaltres».



L’FC Andorra es troba de nou amb un conjunt de la zona baixa de la classificació i amb una ratxa de resultats nefasta. Els gironins sumen 10 jornades sense guanyar, amb sis empats i quatre derrotes. Tot i aquests números, «cap equip és fàcil», com va quedar demostrat a la darrera jornada. «Un filial té gent jove que t’ho posen difícil. Si no estem amb els cinc sentits posats serà complicat guanyar el partit», i si volen seguir aspirant a l’ascens «ens hem de fer forts a casa i fora treure tot el que es pugui». Per aquest enfrontament els tricolors recuperen Cisteró, que els últims dos mesos va estar de baixa pel trencament de la mandíbula que es va produir en el partit davant el Manresa. Les úniques baixes que té Emili Vicente són les d’Aaron i Oriol.