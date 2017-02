El MoraBanc se centra en trencar la tendència davant l’Obradoiro

Torna la Lliga Endesa per al BC MoraBanc Andorra. Ho fa després de tres setmanes, perquè la jornada abans de disputar-se la Copa del Rei va descansar. Ho fa avui en una pista que en les dues temporades anteriors a l’ACB va sortir derrotat, la del Rio Natura Monbus Obradoiro. Els de Joan Peñarroya volen trencar aquesta ratxa i també la que porten a la competició, ja que provenen de perdre dos partits, al que se li ha de sumar l’enfrontament coper davant el Reial Madrid.



El conjunt gallec ocupa la penúltima plaça de la classificació, però aquesta no és una circumstància que provoqui confiances, perquè es tracta d’un equip que «competeix bé i se li estan escapant molts partits a l’última possessió», exposa Peñarroya. Tot i la dinàmica dels de Santiago de Compostel·la, «anem a un camp dels complicats, però aquest any se’ls estan escapant més victòries del normal. Juguem contra un equip que sempre et posa problemes perquè tenen situacions diferents, a les que no estem acostumats ni a atacar ni defensar, perquè tenen un joc de molt moviment, blocs i talls», per tant, es tracta d’un rival que «t’exigeix un plus en la teva concentració perquè ataques i defenses contra situacions no tan típiques en la nostra Lliga».



La Copa del Rei queda en la història, igual que les dues vegades que han viatjat a Galícia les darreres temporades i no han pogut guanyar. El MoraBanc arriba després de perdre davant el Divina Seguros Joventut i el Baskònia i «tenim ganes de donar una bona imatge i aconseguir la victòria. I per això sabem que hem de jugar un molt bon partit perquè juguem davant un equip molt necessitat perquè la seva classificació així ho diu, i que en els últims partits els ha faltat molt poc per guanyar». En aquest matx debutarà Chris Czerapowicz, que aportarà rebot i tir exterior.



Després del pas per la Copa del Rei, «les sensacions són molt positives perquè hem donat la imatge que podem competir al nivell dels equips com el Reial Madrid. Esperem fer el mateix a la Lliga, sobretot fora de casa, perquè és on més ens costa», indica Beqa Burjanadze, que espera un matx amb dificultats si no estan al seu millor nivell competitiu, com van mostrar a Vitòria: «Si no sortim concentrats ens posaran les coses molt difícils. Hem d’intentar sortir amb molta agressivitat, intensitat i concentració». Ara l’objectiu és seguir en posicions de play-off per poder-los disputar al final de la fase regular. És un repte que es posen i l’accepten, tot i que no s’hi capfiquen. «Intentem no posar pressió sobre les nostres espatlles perquè així les coses són més fàcils», afirma el georgià.

Màxim respecte / L’Obradoiro es presenta al matx amb una baixa més que sensible, ja que el seu jugador més decisiu ja no tornarà a jugar aquesta temporada per lesió. Rosco Allen va patir una fractura de la tíbia de la cama esquerra en l’entrenament de dimecres per un cop amb un company. És un revés important per a les aspiracions gallegues, però no volen capficar-s’hi. Només es fixen en qui tenen al davant i ara arriba el MoraBanc, que «està jugant molt bé i fent una supertemporada. Ens esperem un rival que juga alegre, que fa cistelles i juga amb molta confiança perquè té jugadors de molta qualitat. Però ja hem demostrat que som capaços de competir contra equips grans i potents i segur que contra l’Andorra també serem capaços», assenyala Moncho Fernández, entrenador de l’Obradoiro.



Són diversos els aspectes que el tècnic gallec hi posa atenció en la plantilla andorrana: «Els jugadors del MoraBanc ho estan fent molt bé, ja que tots estan aportant molt, i això és gran part de l’èxit d’aquest equip. Haurem de controlar moltes coses: el seu joc exterior, a Shermadini a l’interior, o els quatres tan potents que tenen. Hem de tenir compte amb Albicy, el millor assistent de la Lliga, i que a més és un defensor excel·lent; amb Jelinek i també amb David Navarro, que està jugant francament bé».