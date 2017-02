Notícia Fitch manté el ràting en BBB i millora la perspectiva a positiva L’agència valora l’evolució de les finances públiques

Fitch Ratings va fer pública ahir la quarta avaluació del deute sobirà d’Andorra, en què manté la qualificació a llarg termini en BBB i revisa a l’alça la perspectiva, que passa d’estable a positiva. També fixa el ràting a mig termini en F3 i el sostre de qualificació que podria tenir una entitat bancària del país en A-. L’agència de qualificació ha millorat la perspectiva per la bona evolució de les finances públiques, la capacitat de resistència del sector bancari davant la crisi de BPA i per la voluntat del sector d’alinear-se en els estàndards europeus i internacionals en matèria de regulació i d’intercanvi d’informació.

El Govern, en un comunicat, valora molt positivament la millora de perspectiva de la qualificació d’Andorra feta per l’agència Fitch Ratings i entén que situa el país en una bona posició per poder assolir un millor ràting en les properes avaluacions.

Fitch assenyala que durant el segon semestre de l’any passat es va registrar un augment dels ingressos tributaris que fan preveure un bon tancament dels comptes del Govern del 2016. L’agència també fa referència al baix dèficit previst en el pressupost del 2017, i el superàvit previst en els pressupostos dels comuns i el fons de reserva de la CASS. A més, estima que el nivell d’endeutament d’Andorra se situa al 40,5% del Producte Interior Brut (PIB), i preveu que al 2018 el percentatge baixi del 40%.

L’agència de qualificació internacional també ha tingut en compte, per millorar la perspectiva del ràting de país, la capacitat d’adaptació del sistema financer després de la crisi BPA. A més, valora positivament els avenços per alinear la regulació i l’intercanvi d’informació fiscal amb les pràctiques internacionals, així com l’adopció de la normativa comptable europea (IFRS).

La millora de la perspectiva cap a positiva indica, tal com apunta l’agència, que no es preveuen esdeveniments que puguin ocasionar una baixada de la qualificació del país. Apunten que aquesta qualificació està supeditada a que no hi hagi un empitjorament de les perspectives econòmiques de creixement, ni un deteriorament de la solvència dels bancs.

De fet, Fitch assenyala com a negatiu per al país el fet de no disposar d’un prestador d’última instància i l’important pes que té el sector bancari en l’economia del Principat. També recorda que hi ha un risc addicional en cas d’una sentència desfavorable per la causa pendent amb els antics accionistes de BPA.

Fitch preveu que l’economia d’Andorra experimenti un creixement moderat en els propers anys. Així, indica que durant els primers tres trimestres del 2016 el PIB va créixer un 1%, i calcula un increment de l’1,5% el 2017 i del 2% el 2018.