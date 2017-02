Notícia Malestar pel semàfor que genera cinc minuts d’espera El comú l’inhabilitarà els dies de menys afluència de turistes Un cotxe a la cruïlla entre el carrer de la Borda i l'avinguda Meritxell Autor/a: JR/ANA

La reconversió de l’avinguda Meritxell en una zona per a vianants i les obres de l’edifici The Cloud van provocar que el Comú d’Andorra la Vella instal·lés un semàfor al carrer de la Borda, per tal de pacificar el trànsit. Tot i això, la durada del semàfor, cinc minuts d’espera per als vehicles, ha provocat tota una sèrie de queixes per part dels conductors i alguns comerciants de la zona. Malgrat això, el conseller de circulació de la parròquia, Miquel Canturri, assegura que el semàfor romandrà en ambre els dies de menys afluència, però s’activarà en dies de més visitants, ja que segons Canturri «cal prioritzar la seguretat dels vianants».



El volum de queixes dels conductors i el malestar d’alguns veïns i comerciants de la zona ha motivat que el Comú és veiés obligat a canviar el funcionament del semàfor degut a la llarga durada d’espera de cinc minuts per als conductors i només 30 segons perquè passin vehicles. Aquest fet ha generat nombroses crítiques i queixes durant les darreres setmanes als agents de circulació que habitualment patrullen la zona, per aquesta raó, el conseller de circulació d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, va donar l’ordre fa una setmana de posar el semàfor en ambre durant els dies feiners, quan l’afluència de visitants és més baixa.



Tot i això, Canturri també va recalcar en declaracions a l’ANA que el semàfor es tornarà a activar durant les èpoques o dies de més cabal de visitants a la parròquia, com per exemple aquest cap de setmana, atès que segons el conseller «cal prioritzar la seguretat dels vianants». Canturri va destacar que quan es va decidir convertir en zona de vianants el carrer «ja sabíem que seria una zona molt conflictiva i el que buscàvem era la pacificació del trànsit amb aquest semàfor».

Cal recalcar que durant el Pont de la Puríssima, un agent de circulació va haver de ser hospitalitzat després que un vehicle li trepitgés el peu mentre estava en acte de servei en aquella zona. El conseller va reconèixer que en cas d’haver estat una criatura o un visitant, aquesta situació hagués estat «molt problemàtica».



Malgrat les queixes dels conductors, Canturri va reconèixer que «no canviarem el temps d’espera perquè sempre vam primar la seguretat de la gent». A més, el conseller va afirmar que aquest semàfor serà present fins que comencin les obres de segona fase de l’edifici The Cloud.