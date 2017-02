Notícia Cinca pronostica superàvit pels comptes de 2016 El ministre creu que els números avalen la bona feina del Govern El ministre Portaveu Jordi Cinca Autor/a: SFGA/CESTEVE

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va valorar positivament dissabte que l’agència Fitch Ràtings hagi millorat la perspectiva de la qualificació d’Andorra, passant d’estable a positiva. Cinca ho veu com una confirmació del fet que l’economia andorrana «s’està recuperant», i que tot el que s’ha fet en els darrers anys «s’ha entès en l’àmbit internacional». L’agència d’avaluació ha destacat la bona evolució de les finances públiques i en aquest sentit, Cinca va avançar que durant el segon semestre de l’any passat es va registrar una millora substancial dels ingressos per IGI -un bon indicador de la recuperació de l’economia-, així com també un augment de l’Impost de Societats i de l’IRPF, de manera que tot apunta que es tancarà l’any «fins i tot amb superàvit».



Cinca, va explicar també a l’ANA que «la recuperació s’acaba traslladant a les finances públiques, en la confiança del consumidor i en l’increment del nombre de visitants.



Cinca va afegir que el fet que Fitch vegi una perspectiva positiva de la qualificació vol dir que «que hem canviat la tendència, comencem un nou cicle i ens estem acostant a l’objectiu de tornar a apujar el ràting». Tot i això, el ministre va voler ser prudent ja que les agències «normalment no en tenen prou amb un sol cicle d’avaluació per veure la millora».



Un dels factors que va destacar Fitch és la bona evolució de les finances públiques. En aquest sentit, Cinca va explicar que l’agència s’ha basat en les xifres del tancament provisional, i que la liquidació es presentarà en dues o tres setmanes. Així, la previsió és que es tanqui el 2016 «més enllà dels comptes equilibrats, i fins i tot amb superàvit». Aquest fet es produirà d’una banda per un augment dels ingressos i de l’altra per un bon comportament de les despeses, especialment pel que fa a despeses de funcionament i a transferències corrents.



Cinca també va remarcar que Fitch destaca la millora de les finances públiques no només en relació a les del Govern sinó també fent referència als comuns, ja que «és un esforç comú del conjunt de les institucions andorranes».



D’altra banda, i en relació a les crítiques de l’oposició per l’optimisme del Govern, Jordi Cinca entén que l’oposició hagi de criticar el que creu que no funciona i fiscalitzar el Govern, però creu que alhora també ha de tenir la «generositat per tal que quan alguna cosa va bé, ho pugui dir i alegrar-se’n». En aquest sentit, ha recordat que quan les finances públiques van bé i les xifres macroeconòmiques milloren, «és una bona notícia amb independència de qui governi». Malgrat tot, Cinca s’ha mostrat tranquil perquè creu que estan fent els passos correctes i «els números ens ho avalen».