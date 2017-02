Notícia Sombons recapta 1.700 euros amb les dues actuacions de ‘Sexe(s)’ La companyia destina el 70% a l’ONG Proactiva Open Arms El cartell de l’obra ‘Sexes(s)’. Autor/a: EL PERIÒDIC

La companyia massanenca Sombons.com ha recaptat 1.698,05 euros amb les dues actuacions de l’obra teatral Sexe(s) que van tenir lloc aquest cap de setmana a les Fontetes. El 70% del total recol·lectat –és a dir 1.189 euros– serà destinada a l’ONG Proactiva Open Arms d’ajuda als refugiats procedents de l’Orient Mitjà que naufraguen de camí cap a Europa. Els membres de Sombons.com van valorar «d’impressionant» la xifra aconseguida i va mostrar el seu agraïment al públic i als col·laboradors a través de les xarxes socials.



Les representacions, dirigides a un públic adult, van tenir lloc divendres i dissabte a dos quarts de nou de la nit a la Massana i van ser un èxit en assistència. Malgrat que l’entrada era lliure, la companyia va posar a disposició del públic una urna per aquells assistents que volguessin fer una aportació econòmica voluntària.



La segona producció de la companyia massanenca que té com a autors a Xavier Bertran i Pep Anton Gómez interpreta una comèdia negra sobre les relacions de parella i d’amistat entre homes i dones. Com ja presentava el títol, parla de sexe «sense embuts ni fineses». Així, el públic va poder gaudir d’escenes habituals en l’entorn de la parella tractades amb naturalitat i convidant als espectadors a deixar de banda els prejudicis. Es van tractar temes com ara el sexe, la lluita contra la monotonia, les ganes de provar noves experiències o l’activació del rellotge biològic.



El grup Sombons.kom està format per Yannis Herrera, Sandra Salas, Clàudia Paris, Carla Cinca i Èlia Riba, cinc joves de les parròquies de la Massana i d’Ordino que s’han embarcat en aquesta nova aventura de la mà d’Assumpta Casanovas i Júlia Troguet.



Quan l’obra es va estrenar al Teatre Villarroel, l’any 2004, l’elenc el van interpretar Xavier Bertran (coautor del text), Rosa Boladeras, Jordi Sánchez, Sílvia Abril i Eva Barceló.