Notícia Cap de setmana complicat a la muntanya Els Bombers van haver de fer cinc rescats durant el dissabte Un grup de Bombers de la Generalitat, en una imatge d’arxiu. Autor/a: El Periòdic

Els Bombers de la Generalitat van haver de treballar en cinc rescats de muntanya durant el passat dissabte. La primera sortida va ser quan faltaven deu minuts per les onze del matí per anar a buscar un excursionista que va resultar ferit de poca gravetat mentre feia un circuit de raquetes a l’estació d’esquí d’Aransa, situada entre els municipis d’Arànser i Lles de Cerdanya (Baixa Cerdanya). Fins al lloc s’hi va desplaçat un helicòpter amb efectius del Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat de Catalunya (GRAE) que van traslladar l’afectat, un home de 52 anys, fins al pàrquing de l’estació, on l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el va transportar fins l’Hospital de Puigcerdà.



D’altra banda, a les dues del migdia, els Bombers van anar a buscar un esquiador de muntanya que va patir un accident quan va caure per una pala de gel mentre baixava pel coll de Basseiro per anar al refugi de Gerber, a l’Alt Àneu (Pallars Sobirà). Fins al lloc s’hi va desplaçar l’helicòpter i efectius dels GRAE, que van traslladar l’home accidentat fins a l’Hospital de Tremp.



El tercer rescat del dia fet pels Bombers va ser cap a dos quarts de tres de la tarda del mateix dissabte, en un rescat d’un escalador que es va fer mal en caure des d’una altura de deu metres mentre feia la via el Bodorrio a la serra de Carreu, dins del terme municipal de Coll de Nargó (Alt Urgell). Fins al lloc s’hi va desplaçar un helicòpter i efectius dels Grup d’Actuacions Especials dels Bombers de la Generalitat de Catalunya , que van traslladar l’home ferit, amb una possible fractura al turmell, fins a l’Hospital de Tremp.



Finalment, la cinquena de les sortides dels equips d’emergències va ser a les 15.38 hores, quan els Pompiers d’Aran van activar-se per procedir al rescat d’un esquiador de 25 anys accidentat mentre baixava per una canal a la serra de Fonfreda. Els efectius s’hi van desplaçar mitjançant un helicòpter i una dotació terrestre. El jove va ser evacuat fins a l’Hospital de Vielha amb diverses contusions a causa de la caiguda.