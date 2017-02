Notícia Ple a la festa del Trinxat de Puigcerdà Enguany, coincidint amb carnaval alguns participants hi van assistir amb màscara Un moment del sopar, dissabte. Autor/a: El Periòdic

Èxit de participació a la 22a edició de la Festa del Trinxat que es va celebrar dissabte a Puigcerdà.



La festa, que és una de les cites gastronòmiques més importants de Catalunya, es va celebrar al pavelló poliesportiu de Puigcerdà coincidint enguany amb carnestoltes

.

El sopar que va començar a les nou del vespre va acollir 800 comensals tant de Puigcerdà i la Cerdanya com de la resta del país, de França i d’Andorra, i va comptar alhora amb la presència de diverses personalitats rellevants de la vida cultural, social i política.



Fidels a la nostra cuina i als productes de proximitat, enguany s’hi van poder tastar tant plats i productes tradicionals com plats més elaborats i adaptats a la cuina actual. Un ou ecològic cuit a baixa temperatura amb sopa de ceba i un jarret de ral confitat amb llit de pera de Puigcerdà, van ser l’aposta del ja arrelat col·lectiu gastronòmic Cuina Pirinenca de Cerdanya.



Un cop més, els embotits i els formatges de la vall van presidir la taula, i el plat més fidel a aquesta festa, com sempre, va ser el trinxat amb rosta, elaborat amb trumfes (patata cerdana) i amb la col d’hivern (una col d’una varietat molt concreta i que ha d’haver estat tocada pel gel de les nits cerdanes). Les postres d’aquesta edició van ser elaborades per diferents pastissers de la comarca.



Aquest any coincidint amb la setmana de Carnestoltes, alguns dels assistents hi van portar màscara Durant el ball de nit, es va fer entrega de diferents premis, entre ells a la taula més ben «emmascarada» i a la parella més elegant.