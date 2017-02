Notícia Els comerciants del Pas reclamen millores en les infraestructures El sector considera que sense arreglar els accessos i reformar el nucli no podran atreure visitants «d’alta gama» Un grup de turistes passeja pels carrers del Pas de la Casa. Autor/a: TONY LARA

Els comerciants del Pas de la Casa consideren que és imprescindible millorar els accessos i les infraestructures del nucli per aconseguir atreure «turisme d’alta gama». El president d’Iniciativa Publicitària del Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié, va manifestar ahir que «és impossible que vingui clientela d’alt nivell si tot està en mal estat». Al seu entendre, és necessari «reformar el Pas» i acompanyar els canvis d’una «reglamentació més específica». Una sèrie de modificacions, deixava clar, que «són complicades i no es podran fer d’un dia per l’altre». Amb l’objectiu però, de tirar endavant les millores, Carrié va informar que el Govern els ha proposat reunir-se amb un grup de quatre o cinc persones representatives de la població per tractar la problemàtica i escoltar les seves propostes. Per ara però, encara no s’ha fixat data per les trobades.



El president d’Iniciativa Publicitària també va recordar que estaven «a l’expectativa del que volien fer el Comú d’Encamp i Saetde per arreglar la parròquia», però que de moment «no han fet res». Per Carrié, «ara mateix l’única cosa bona que tenim és la porta d’entrada de Grandvalira» i assegurava que «no és suficient».



Pel que fa a la proposta del Govern de crear un outlet al Pas de la Casa, Jean-Jacques Carrié va opinar que «no sé si serà bo o no però és segur que no és la solució». «Un outlet no arreglarà el soroll ni els aldarulls a la nit ni aportarà clientela d’alta gama». I va insistir en què cal trobar solucions perquè vingui un altre tipus de turista, ja que «si només intensifiquem la vigilància amb Policia o fem un outlet no aconseguirem res». En aquest sentit, Carrié va avisar de la importància de trobar una alternativa abans de «dissoldre el turisme que ara fa soroll» perquè, del contrari, «no podrem viure de res».



En aquest punt coincidia també el portaveu de la Unió Hotelera (UHA), Manel Ara, que alertava que «hi ha molta gent al Pas que necessiten del turisme per viure». «Per canviar el tipus de visitants cal una alternativa ben planificada i ordenada perquè hi ha moltes persones que viuen del sector».

D’acord també amb l’opinió de Carrié, Ara destacava que «no és tan important la quantitat de gent que va al Pas com la qualitat i la despesa mitjana que fa cada persona». En aquesta línia, va recordar que hi ha exemples propers, especialment situats a la costa espanyola, «que evidencien que més gent no és sinònim que tot vagi millor». Un turisme que fa soroll i aldarulls, va manifestar, «no ens va a favor».



Per això, indicava, «s’hauran de millorar els accessos i l’urbanisme del Pas». «Sembla que s’està treballant amb un pla estratègic. Ara caldrà veure com s’aplica», va concoloure.