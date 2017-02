Naturlandia i Cinca protagonitzen el ‘Judici dels Contrabandistes’

La joventut encampadana va celebrar ahir a la tarda el Judici dels contrabandistes, enviant dards enverinats a la resta de parròquies i a les principals autoritats del país durant l’esdeveniment. Durant una hora, i davant mig miler de persones,es va celebrar la representació d’origen medieval i que Encamp va recuperar a mitjans de la dècada dels 80 del segle passat, en la qual el jovent de la parròquia va repassar, en clau d’humor, alguns dels temes d’actualitat: els afers amb la Justícia del ministre portaveu, Jordi Cinca, i dels antics cònsols de Sant Julià, la rivalitat amb Canillo i Ordino, que enguany també ha recuperat la representació dels Contrabandistes. Després de l’obra satírica s’han repartit 180 quilos de carn entre els assistents.



La representació del judici va anar acompanyada d’una botifarrada popular, que van degustar uns centenars d’assistents. Com és costum, des que es va recuperar aquesta tradició medieval, la joventut de la parròquia va representar el procés judicial als contrabandistes, amb frases contra els principals actors polítics del moment i els òrgans governamentals tant de les parròquies com de l’àmbit nacional.



A partir de les 16:30 hores, una quinzena de joves caracteritzats de policies van anar a buscar una vintena de contrabandistes per les rodalies d’Encamp. Mitja hora després van aparèixer uns i altres a la plaça dels Arínsols, on els esperaven, damunt de l’escenari, el jutge, el fiscal i l’advocat dels pobres. Amb les veus ben afòniques, després de dues nits de gresca, els joves van representar el procés judicial davant de tot el públic.



La primera bufetada va ser per a Ordino, que enguany també recuperava la representació, mentre que el retard de les obres de l’Estació Nacional d’Autobusos, la proximitat de Canillo amb França i un jutge que beu alcohol a compte de Naturlandia perquè «allà no demanen albarans» continuaven la festa. De fet, el parc temàtic va rebre per partida doble: «Naturlàndia faria fallida si no paguessin els lauredians, i a Encamp passaria el mateix si no paguessin els del Pas», van entonar els joves entre els riures del públic.



El ministre portaveu, Jordi Cinca, va ser un dels polítics que més va rebre, amb al·lusions constants als seus suposats «treballs a Libèria amb escala a Panamà». Els joves també van corejar el ja famós camp enrere que van patir els jugadors de bàsquet del MoraBanc contra el Madrid als vuitens de la Copa del Rei espanyola. El judici va cloure «amb una sentència ràpida, com la dels cònsols de Sant Julià», i tots plegats, joves, xics i grans, van participar de l’àpat popular a la mateixa plaça.

Calçotada al centre / Escaldes-Engordany i Andorra la Vella van continuar ahir amb el programa d’activitats conjuntes per Carnaval aplegant centenars de persones al carrer dels Veedors, per gaudir dels més de 8.000 calçots que van preparar els membres de la Unió Proturisme d’Escaldes a un preu de sis euros. Més de 600 racions de calçots, pa de pagès, salsa, botifarra i vi, van ser només alguns dels elements que no van faltar durant la diada, en la que era la tercera activitat conjunta entre les dues parròquies, després de la penjada del Carnestoltes i la gran rua de Carnaval.



El vocal de la Unió Proturisme, Pauli Lebeña, va destacar que la calçotada ja és un acte tradicional i va assegurar que «cada any la gent es va animant més i més». Tot i això, Lebeña també va reconèixer que «vam començar a fer-ho en entrar a la junta perquè ho feia tothom, i vam pensar que era bona idea fer-ho per Carnaval». Les activitats continuen avui amb una festa de disfresses al Prat del Roure, mentre que demà es posarà punt final amb el robatori de les Olles i el judici i cremada del Carnestoltes.